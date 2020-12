Fortnite copie Among Us avec le nouveau mode L'Espion Intérieur

Fortnite a déjà eu droit à plein de nouvelles choses avec sa mise à jour 15.10, apportant notamment des modes privilégiant le framerate et des correctifs sur l'ensemble des plateformes. Mais il n'en a pas oublié de renouveler se contenu en ajoutant L'Espion Intérieur, un mode temporaire avec plusieurs déclinaisons changeant tous les quelques jours. Le concept est simple : 2 espions doivent éliminer 8 agents avant qu'ils ne réalisent leurs missions, sans se faire repérer. Oui, c'est totalement pompé sur Among Us.

Voici comment Epic Games décrit cette nouvelle expérience, qui permet de récupérer des bonus exclusifs.

À partir du 15 décembre, découvrez le mode temporaire L'Espion intérieur dans Fortnite ! Celui-ci comprend une sélection de jeux inédits, réalisés par une équipe de créateurs très talentueux. Félicitations à DolphinDom, KKSlider, Bunni_, Wert, Blanky, jstKamui, MackJack, Ritual et Snownymous pour leur travail ! Tous les quelques jours, un nouveau jeu de l'Espion intérieur conçu par leurs soins sera mis en avant par le mode temporaire. Accomplissez le pack de défis de l'Espion intérieur pour déverrouiller une variante de la planche de skate exclusive à cet événement et plus encore. COMMENT JOUER AU MODE TEMPORAIRE L'ESPION INTÉRIEUR Au début de la partie, chaque joueur sait uniquement dans quelle équipe il se trouve. L'identité de tous les autres joueurs est dissimulée.

Deux joueurs, les espions, essaient d'éliminer les autres joueurs sans trahir leur identité. Ils doivent y parvenir avant que le reste du groupe accomplisse ses objectifs.

Huit joueurs, les agents, unissent leurs forces pour identifier les espions et votent pour les éliminer avant qu'ils ne les éliminent eux-mêmes. Pour gagner, les agents doivent ramasser des pièces d'or, qui s'obtiennent en accomplissant des objectifs.

Les joueurs ne peuvent pas se parler en utilisant la discussion vocale, sauf lors des réunions.

Les joueurs peuvent convoquer des réunions quand ils soupçonnent un autre joueur d'être un espion. À ce moment-là, ils peuvent se parler et discuter de la personne en question. Ils peuvent alors décider de voter pour l'exclure, ce qui l'élimine de la partie. Les espions doivent donc faire preuve de prudence s'ils ne veulent pas éveiller les soupçons !

À part ça, le Pack Dernier Rire est disponible pour 29,99 € sur Amazon.fr.

