GeForce NOW : le jeu phénomène du début 2024 et quatre autres titres rajoutés

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux titres au catalogue de GeForce NOW, son service de streaming accessible sur de nombreux appareils. Le constructeur n'inclut que cinq jeux cette fois, mais le titre qui a défrayé la chronique en début d'année est enfin jouable en cloud gaming via son service.

Palworld a explosé les compteurs à son lancement et a régulièrement droit à des mises à jour, il rejoint le catalogue de GeForce NOW cette semaine, en compagnie de quatre autres titres. Voici la liste complète :

Men of War II (Nouvelle sortie sur Steam, 15 mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 15 mai) ; Die by the Blade (Nouvelle sortie sur Steam, 16 mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 16 mai) ; Colony Survival (Steam) ;

(Steam) ; Palworld (Steam) ;

(Steam) ; Tomb Raider: Definitive Edition (Xbox, disponible sur PC Game Pass).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, disponible à partir de 159,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.