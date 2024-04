Palworld : de nouveaux Pals dévoilés dans des décors enchanteurs

Hier soir avait lieu l'ID@Xbox Showcase en partenariat avec IGN, où tout un tas de productions indépendantes se sont montrées. Palworld en faisait partie et c'est donc une vidéo inédite qui a été diffusée, servant à introduire de futures nouveautés. Pour rappel, le jeu phénomène de ce début d'année signé Pocketpair a accueilli en début de mois le Raid Bellanoir, mais ne va pas s'arrêter là, le studio ayant d'ores et déjà annoncé une grosse mise à jour pour cet été, ainsi que le mode Arena sans plus de précision.

C'est dans un décor à l'esthétique japonaise fortement marquée, entre les cerisiers en fleur, les torii et le temple à la fin, qu'ont donc été introduites quatre nouvelles créatures. Nous découvrons ainsi une sorte de grenouille maniant un bâton, une sorte d'autruche faisant apparaître des pics rocheux sortant de terre, un Pal lévitant façon vieux sage mystérieux et un mini Relaxaurus vert avec des champignons. Il faudra toutefois patienter jusqu'à cet été pour les capturer. La phrase accompagnant l'annonce vient quant à elle indiquer que bien d'autres Pals sont prévus en plus de ceux-là.

Nous prévoyons d'ajouter beaucoup plus de nouveaux Pals dans les futures mises à jour. Nous espérons que vous les attendez avec impatience !

Palworld est pour rappel disponible en Accès Anticipé sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam et Windows), ainsi que dans le Game Pass. Vous pouvez l'acheter sur la boutique de Valve au prix de 28,99 €. L'abonnement au PC/Xbox Game Pass Ultimate est vendu à partir de 14,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.

