GeForce NOW : Stargate, Enshrouded et 8 autres titres rajoutés au catalogue, mais un éditeur retire ses jeux

Comme chaque semaine, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux à GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Aujourd'hui, ce sont huit titres qui rejoignent le catalogue, dont un jeu de survie très attendu par les amateurs du genre, ainsi qu'un RTS dans une franchise culte.

Enshrouded et Stargate: Timekeepers sont en effet rajoutés au catalogue de GeForce NOW, ainsi que huit autres jeux, voici la liste complète :

Stargate: Timekeepers (Steam) ;

(Steam) ; Enshrouded (Steam) ;

(Steam) ; Firefighting Simulator – The Squad (Steam) ;

(Steam) ; Metal: Hellsinger (Xbox, Microsoft Store) ;

(Xbox, Microsoft Store) ; Road 96: Mile 0 (Xbox, Microsoft Store) ;

(Xbox, Microsoft Store) ; Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Steam) ;

(Steam) ; Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice (Steam) ;

(Steam) ; Solasta: Crown of the Magister (Steam) ;

(Steam) ; Tails Noir (Xbox, Microsoft Store) ;

(Xbox, Microsoft Store) ; Wobbly Life (Steam).

Cependant, NVIDIA annonce que Spike Chunsoft a décidé de retirer ses jeux du catalogue, ce sont donc 14 titres qui ne seront plus jouable en cloud gaming à partir du 2 février prochain :

428 Shibuya Scramble ;

; AI: The Somnium Files ;

; Conception PLUS: Maidens of the Twelve Stars ;

; Danganronpa: Trigger Happy Havoc ;

; Danganronpa 2: Goodbye Despair ;

; Danganronpa V3: Killing Harmony ;

; Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls ;

; Fire Pro Wrestling World ;

; Re: ZERO – Starting Life in Another World – The Prophecy of the Throne ;

; RESEARCH and DESTROY ;

; Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate ;

; STEINS;GATE ;

; Zanki Zero: Last Beginning ;

; Zero Escape: The Nonary Games.

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, disponible à partir de 159,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.