Goldorak U : un nouvel anime UFO Robo Grendizer dévoilé par Manga Productions !

Vous n'êtes pas sans le savoir, Microids et Endroad sortiront en fin d'année le jeu Goldorak : Le Festin des Loups, qui a récemment été daté. Mais ce n'est pas la seule actualité de la licence, car Manga Productions avait teasé en juin dernier une grosse annonce à venir, dont nous connaissons désormais la nature. La filiale de la fondation MiSK de Mohammed ben Salmane et le studio Dynamic Planning de Gō Nagai ont profité du festival Akiba Daisuki de Tokyo pour dévoiler Goldorak U, une nouvelle série d'animation prévue pour 2024 !

Cette série Grendizer U reste pour le moment encore assez mystérieuse, mais nous savons au moins qu'elle mettra à nouveau en scène le Duke Fleed Daisuke, connu par chez nous en tant que Prince d'Euphor Actarus, qui pilotera le gigantesque mecha Grendizer, de même que Kōji Kabuto aka Alcor.

Suite à une attaque dévastatrice des forces de Vega sur la planète Fleed, Duke Fleed et Grendizer se sont échappés sur Terre. Quand il est arrivé là-bas, le Dr Amon, chef du Centre de recherche spatiale, l'a adopté et lui a donné le nom de Daisuke. Alors qu'ils travaillaient côte à côte au centre dans une quête pour découvrir quels objets étranges apparaissaient dans le ciel de la ville, ils ont été surpris par une attaque qui a secoué la mémoire de Daisuke.

Sur ce projet, nous retrouvons le réalisateur Mitsuo Fukuda (Gundam SEED), le concepteur des personnages Yoshiyuki Sadamoto (Evangelion, Summer Wars), le scénariste Ichirō Ōkouchi (Gundam: The Witch from Mercury, Code Geass: Lelouch of the Rebellion), le compositeur Kohei Tanaka (One Piece, Sakura Wars) et évidemment le créateur Gō Nagai, tandis que c'est le studio Gaina qui se chargera de la production.

Le Dr Essam Bukhary, PDG de Manga Productions, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir collaboré avec Dynamic Planning pour faire revivre la populaire série Goldorak et la présenter de manière innovante à ses fans et à une nouvelle génération d'amateurs d'anime et de manga plus de 40 ans après sa diffusion originale. La série a un public mondial massif et est largement reconnue comme l'une des séries d'anime et de manga les plus appréciées au monde. Cet accomplissement est une contribution distinctive et inoubliable de la jeunesse saoudienne qui a joué un rôle important dans la distribution et la licence de la série. Chez Manga Productions, nous sommes fiers de donner le pouvoir d'agir et d'investir dans nos jeunes. » Pour sa part, l'ingénieur Abdulaziz Alnaghmoosh, directeur du département distribution, marketing et développement commercial, a déclaré : « Le retour de Grendizer à ses fans via Manga Productions est un saut qualitatif dans le domaine de la distribution et des licences dans le monde. Grâce à ce retour, Manga Productions a prouvé aux créateurs de contenu le potentiel de diriger le futur secteur créatif dans le monde, grâce aux efforts des compétences saoudiennes qui ont lutté et cherché à faire connaître le nom du Royaume d'Arabie saoudite au monde. »

Les habitants du Moyen-Orient sont apparemment très friands de la licence et c'est sans doute pour cela que Manga Productions en a acquis les droits l'an dernier, avec comme résultat l'érection d'une statue de Grendizer à Riyad de plus de 33 mètres de hauteur, la plus grande du genre.

Goldorak U sera lancé en 2024 sur « de multiples écrans et plateformes », sans plus de précision. Vous pouvez précommander Goldorak : Le Festin des Loups sur Amazon à partir de 49,99 €.