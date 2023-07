Suicide Squad ISEKAI : Harley Quinn et le Joker propulsés dans un monde d'heroic fantasy dans le nouvel anime de WIT Studio

Plus tôt dans la journée, Warner Bros. Japan Anime annonçait une excitante collaboration avec WIT Studio (les premières saisons de L'Attaque des Titans, Spy × Family) pour un mystérieux projet devant être dévoilé quelques heures plus tard durant un panel à l'Anime Expo 2023. Forcément, nous étions curieux d'en connaître la nature exacte, qui a clairement de quoi surprendre. Après le long-métrage Batman Ninja de 2018, c'est la Suicide Squad qui va profiter de la vision de créateurs japonais au travers d'une série dont l'intitulé annonce clairement la couleur : Suicide Squad ISEKAI.

La courte bande-annonce diffusée affiche justement haut et fort les ambitions de WIT Studio pour ce projet totalement délirant, qui nous tape déjà dans l'œil. La série mettra donc en scène Harley Quinn et le Joker qui vont finir par se retrouver transportés dans un monde d'heroic fantasy (d'où le terme isekai) avec des chevaliers, dragons et hommes bêtes barbares. Pour le moment, nous n'en savons pas beaucoup plus, si ce n'est qu'Amanda Waller sera également présente.

C'est osé et il nous tarde clairement d'en voir plus, car c'est déjà visuellement une réussite en termes de chara design. Pas étonnant, puisque c'est le mangaka Akira Amano qui a été chargé de donner vie à ces versions des personnages de comics, connu pour être à l'origine de Reborn! et des apparences des personnages de Psycho-Pass. Il a ainsi réalisé les dessins préliminaires que Naoto Hosoda a ensuite adaptés au projet, en plus de réaliser l'illustration de Harley ci-dessous, qui est de toute beauté. Voici ce qu'il a déclaré sur le site officiel de l'anime :

Je suis un grand fan de Harley Quinn et des autres personnages du film Suicide Squad ! C'est un honneur pour moi d'être impliqué dans la création de Suicide Squad ISEKAI. La vision claire de la réalisatrice Eri Osada pour le design de Harley a rendu le processus plus fluide que prévu, et j'ai aimé dessiner son costume et ses muscles tout en imaginant ses aventures pleines d'action dans l'histoire. Je suis ravi de voir comment le personnel d'animation talentueux donne vie à Suicide Squad ISEKAI !

La réalisatrice Eri Osada a par exemple travaillé sur Jujutsu Kaisen et Gintama, et a voulu mettre en scène un vilain en particulier, reste à découvrir son identité. Des idées ?

Je suis très heureuse de travailler en tant que réalisatrice sur cette toute nouvelle série animée basée sur les personnages de Suicide Squad de DC. Je ne peux pas encore vous dire quel personnage, mais le méchant que je voulais avoir apparaît dans ce Suicide Squad ISEKAI, et j'espère que vous l'apprécierez aussi. Tout le personnel travaille si dur sur ce show, alors attendez-le avec impatience !

Côté bande-son, les compositions de Kenichiro Suehiro devraient nous régaler et plaire aux fans de Re:Zero et Goblin Slayer, tandis que le scénario a justement été confié à l'auteur de Re:Zero Tappei Nagatsuki, qui s'y connait donc bien en isekai, et Eiji Umehara qui était scénariste sur l'adaptation animée de ce light novel.

C'est enfin annoncé, Suicide Squad ISEKAI !! ISEKAI ! Suicide Squad ! Qui a déjà pensé à mélanger ces deux ? C'est très certainement un projet de rêve. Les méchants fous se déchaînent dans ISEKAI ! Ce n'est rien de plus, rien de moins, et ça ne peut pas être autre chose ! Tappei Nagatsuki Que se passerait-il si les personnages fascinants de DC Comics partaient dans un autre monde ? Je suis honoré d'être impliqué dans un travail avec une idée aussi simple et enfantine. J'ai dessiné une variété de méchants avec un seul objectif en tête, rendre Harley mignonne ! J'espère que vous vous joindrez à moi pour apprécier et éclairer ce monde. Eiji Umehara

Enfin, le producteur pour Warner Bros. Japan Shinya Tsuruoka a également pris la parole :

De nos jours, les anime japonais ont attiré une grande popularité auprès du public mondial et l'isekai fantasy est maintenant l'un des genres les plus populaires. Et si des personnages de DC tels que Harley Quinn et le Joker se déchaînaient dans ISEKAI ? Il s'agit vraiment d'un projet d'anime extravagant que nous livrons au public mondial depuis le Japon. Je suis ravi de travailler avec WIT Studio pour ce projet de rêve que seul Warner Bros. Japan pouvait produire. Veuillez attendre avec impatience l'histoire originale et les personnages explosifs de DC dans ISEKAI.

Aucune date de diffusion à l'horizon, mais nous vous tiendrons informé lorsque plus de détails de Suicide Squad ISEKAI seront connus. Vous pouvez retrouver Batman Ninja et son adaptation en manga à la Fnac.