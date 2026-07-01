Grand Outlaws sera lancé mondialement à la fin de l'été 2026 : une bêta ouverte déjà disponible sur Android

Grand Outlaws sera lancé mondialement à la fin de l'été 2026 : une bêta ouverte déjà disponible sur Androidpar Paul B.
Hardbit annonce la période de sortie mondiale de Grand Outlaws, son titre d'action en monde ouvert semblable à GTA.
Hardbit a annoncé que Grand Outlaws - RP Life Online sera lancé mondialement sur Android et iOS à la fin de l'été 2026. Le jeu termine avec succès une phase de bêta de 8 mois, avec des résultats de tests montrant de solides performances et un fort engagement des joueurs. Il est maintenant prêt à conquérir le marché mondial.
Pour rappel, Grand Outlaws est un simulateur immersif free-to-play, conçu d'abord pour le mobile, se déroulant dans un monde ouvert vivant où les joueurs construisent leur réputation aux côtés d'une large communauté de personnes réelles. À travers deux îles immenses : Suburbia, baignée de soleil, et la ville éclairée aux néons, chaque instant est dicté par les choix des joueurs et les interactions en ligne en temps réel. Participez à des combats intenses, dominez les arènes de battle royale, vivez l'action PvP en monde ouvert et maîtrisez les mécaniques du simulateur de conduite. Courses-poursuites à grande vitesse, braquages à enjeux élevés et combats brutaux à l'arme à feu définissent votre ascension vers le pouvoir.
Le jeu est déjà disponible mondialement en bêta ouverte internationale sur Android via Google Play, offrant ainsi aux joueurs la chance de plonger dedans en avant-première et d'aider à façonner l'expérience avant la sortie complète. La bêta donne à la communauté un rôle pratique dans le réglage de l'équilibre, des priorités de contenu et des systèmes de jeu de rôle (RP) à venir avant le lancement.
Selon Michael Vaksman, PDG de Hardbit :
Grand Outlaws est l'un des projets les plus ambitieux que nous ayons jamais entrepris. La bêta internationale sur Android est déjà en ligne et en pleine croissance, et d'ici la fin de l'été, l'expérience complète de Grand Outlaws sera mondiale, sur Android comme sur iOS. Nous voulons que la version de lancement ressemble à quelque chose que la communauté a aidé à construire, et non à quelque chose qui leur a été imposé.
Caractéristiques principales
- Graphismes époustouflants : les meilleurs visuels de leur catégorie parmi les jeux d'action-aventure mobiles de type GTA, associés à une optimisation fluide conçue pour une large gamme d'appareils, des fleurons technologiques au matériel de milieu de gamme.
- Modes de jeu passionnants : monde ouvert, Battle Royale, Match à mort et Course au cœur du jeu, avec d'autres modes à durée limitée comme Squid Games, Food Fight et Zombie Mode prévus dans de futures mises à jour.
- Gameplay RP profond : une expérience de jeu de rôle robuste avec des interactions entre joueurs, des alliances, des rivalités et des histoires émergentes dictées par les joueurs, en constante évolution et amélioration.
- Progression fluide et développement des personnages : une courbe de progression claire, des centaines d'objets et d'éléments cosmétiques, la personnalisation des véhicules et la maîtrise des armes parmi les pistolets, fusils à pompe, fusils de sniper et plus encore, tout est basé sur les compétences, sans « pay-to-win ».
À propos de Hardbit
Hardbit est une équipe courageuse de passionnés compétents dédiée à repousser les limites du jeu vidéo. Ses membres ont contribué au lancement de titres emblématiques tels qu'Alan Wake 2, World of Tanks Blitz, la série Hello Neighbor, Deadside, Divinity: Original Sin, Blitzkrieg 3, Pixel Gun 3D et bien d'autres. Unis par une affection sincère pour le développement de jeux, l'équipe Hardbit possède les compétences, l'expérience et les ressources nécessaires pour créer un chef-d'œuvre vidéoludique.
Pour plus d'informations, visitez https://x.com/grandoutlaws/