Les graveurs laser Swiitol C18 Pro et C24 Pro en forte promotion !

Mettons en avant aujourd'hui deux graveurs laser Swiitol avec les C18 Pro et C24 Pro.

Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas Swiitol, elle se revendique comme une marque de qualité, d'innovation et de commodité depuis sa création avec comme objectif de permettre à chacun d'être un artiste, un créateur, un créateur. Swiitol propose ainsi un ensemble de machines de gravure laser qui ne sont pas seulement des produits, mais des compagnons dans le parcours créatif de l'utilisateur.

La marque propose de nombreuses garanties, comme par exemple une politique de retour de 30 jours et une garantie d'un an avec une équipe après-vente professionnelle qu'il est possible de contacter par e-mail, téléphone ou chat en direct.

Swiitol C18 Pro

Avec une vitesse de 30 000 mm par minute et une zone de focus du laser de 0,08 x 0,08 mm, le graveur laser permettra un découpage et une gravure de qualité.

La surface de travail est de 400 x 400 mm, et la puissance totale de 90 W.

Le C18 Pro permet de fines gravures à l'aide de son laser à longue distance focale, au spot de 0,01 mm et aux 18 W de puissance optique en sortie.



Vous pourrez sans problème couper de nombreux types de matériaux comme l'acrylique, le bois, l'acier inoxydable, du métal, du verre ou encore de la céramique.

Il est également doté d'une glissière et d'une chaîne "chenille" permettant de diminuer les vibrations, et d'améliorer la précision et la stabilité de la gravure.

Un filtre panoramique est présent et protège vos yeux de la lumière ultraviolette, le graveur disposant de nombreuses autres sécurités comme l'alarme incendie, un système de verrouillage, un bouton d'arrêt d'urgence, etc.

Enfin, une application Swiitol dédiée est disponible afin de contrôler le graveur

Vous trouverez le graveur laser Swiitol C18 Pro au prix réduit de 299 € sur le site officiel Swiitol. (coupon de réduction à activer sur le site) avec la livraison gratuite depuis l'Europe en 3 à 5 jours.





Swiitol C24 Pro

Le C24 Pro propose pour sa part une vitesse de gravure également de 30 000 mm/min et une zone de gravure de 400 x 400 mm, mais un laser à longue distance focale de 24 W et une zone de focus compressée de 0,08 x 0,1 mm.

Il intègre une carte mère 32-bit qui permet de traiter les données avec plus de rapidité et d'efficacité.

Le graveur est également capable de couper ou de graver sur plus de 1000 matériaux différents (acier, bois, cuir, tissu, verre...) et même de graver 256 couleurs sur de l'acier inoxydable.

Le C24 Pro intègre un dispositif de focalisation permettant de s'adapter à des matériaux de différentes épaisseurs, idéal pour ajuster plus précisément le focus, et donc améliorer et faciliter la découpe.

Le filtre panoramique est également présent et protège vos yeux de la lumière ultraviolette avec une filtration à 97%.

De même le design est de type glissière avec chaîne "chenille", pour améliorer la précision et la stabilité du graveur en réduisant les vibrations.

Le graveur C24 Pro gère différents logiciels comme LaserGRBL, LightBurn...et une application dédiée permet son contrôle.

Vous trouverez le graveur laser Swiitol C24 Pro 24 W au prix réduit exceptionnel de 381 € (coupon de réduction à activer sur le site) avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.