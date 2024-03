Le graveur laser Swiitol C18 Pro 18 W avec ou sans Air Assist en très forte promotion !

Découvrons ensemble le superbe graveur laser C18 Pro 18 W de Swiitol.

Ce dernier propose une puissance totale de 90 W sur une surface de travail confortable de 400 x 400 mm. Sa vitesse de gravure est de 30 000 mm par minute avec un focus laser de 0,08 x 0,08 mm, idéal pour de la découpe et de la gravure rapides et de qualité.

Le graveur laser C18 Pro présente une puissance optique de 18 W en sortie, avec un laser à longue distance focale et un spot de 0,01 mm, ce qui lui permet de découper de nombreux matériaux différents comme le bois, l'acrylique, l'acier inoxydable, la céramique, le verre et bien d'autres encore.

Signalons la présence de glissières et d'une chaîne "chenille", ce qui permet de réduire les vibrations, d'améliorer la précision et donc la stabilité du graveur. Egalement présent un filtre panoramique afin de protéger vos yeux de la lumière ultraviolette, ainsi que de nombreuses sécurités comme l'alarme incendie, le système de verrouillage ou encore un bouton d'arrêt d'urgence.

Vous disposez également d'une application Swiitol qui autorise le contrôle du graveur.

Vous trouverez chez Tomtop le graveur laser Swiitol C18 Pro à seulement 289 € avec le code SW18PR avec la livraison gratuite depuis l'Europe.

Egalement en promotion, le pack Swiitol C18 Pro 18 W avec pompe Air Assist et rouleau rotatif inclus à seulement 399,89 € avec le code SW202430 avec également la livraison gratuite en quelques jours.

Signalons que la pompe à air mise à disposition ici est de 10 à 30 L/min, et est compatible avec les machines de gravure laser assistée par air, comme les graveurs laser Swiitol donc (C18 PRO, C24 PRO, E6 PRO, E18 PRO et E24 PRO) mais également avec n'importe quelle machine de gravure laser assistée par air. Présente sur le marché depuis 10 ans, elle a fait ses preuves !

Elle autorise le contrôle de la vitesse, en permettant de régler le débit de 0 à 30 L/min via un régulateur, et l'ajustement de la vitesse du flux d'air. Sa structure interne et ses pieds anti-vibrations permettent de réduire fortement le bruit (moins de 40 dB) et les vibrations.

Le module rotatif 4 en 1 proposé est recouvert de caoutchouc ce qui permet d'offrir des forces de friction supérieures à celles d'une tôle. Résistant à l'eau, il est à 90% pré-assemblé. Il permet de graver facilement un verre ou une batte. Vous n'aurez pas à vous inquiéter de la longueur ou du diamètre, la gravure démarrant automatiquement lorsque vous y posez un objet cylindrique extra-long ou un objet de grand diamètre.

Le mandrin rotatif (axe Y rotatif) permet quant à lui de personnaliser vos différentes gravures, comme une tasse de café par exemple.

L'anneau rotatif (axe Y) permet pour sa part une gravure parfaite des bagues avec son plus petit diamètre.

Enfin, la sphère rotative possède un réglage coulissant de l'ensemble ventouse ce qui permet de s'adapter à différents diamètres de la boule, avec utilisation de la boule de mandrin de diamètre fixe 50-105 mm. Elle est utilisable avec une vaste gamme de modèles (deux câbles adaptateurs de moteur standard de 80 cm sont présents) et peut donc être utilisée avec les graveurs laser Swiitol.