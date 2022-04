Halo : la série est désormais disponible en France, avec un doublage de qualité

Plus tôt cette année, Paramount+ faisait un gros point sur les séries, films et documentaires prévus pour son service, dont l'adaptation live-action de Halo, alors confirmé pour une deuxième saison au passage. Nous apprenions également que Canal+ serait le diffuseur pour la France, sans plus de précision. Eh bien, depuis aujourd'hui, jeudi 28 avril 2022, les abonnés peuvent donc découvrir les aventures de Master Chief.

Ainsi, les 5 premiers épisodes déjà diffusés outre-Atlantique sont désormais visibles sur myCanal en top qualité, puisque la 4K UHD est proposée. Les quatre suivants vont suivre ces prochaines semaines. Si vous êtes curieux et ne disposez pas d'un abonnement actif, le premier épisode est offert. De plus, la série a droit à une VF, qui en ravira plus d'un puisque David Krüger reprend son rôle de John-117 ! Si vous découvrez l'univers de Halo, une vidéo a également été diffusée pour le présenter.

???? La série TV #Halo sort aujourd’hui sur @canalplus !

Vous reprendrez bien un petit trailer VF pour l’occasion ? ????



(Les 5 premiers épisodes sont déjà disponibles sur myCanal !)



________@Halo @XboxFR #HaloTheSeries pic.twitter.com/i3lOdRqFzK — Halo.fr (@Halo_France) April 28, 2022

Si vous préférez les jeux de la licence, Halo Infinite est vendu 44,99 € sur Amazon, en plus d'être inclus dans le Xbox Game Pass.

Voir aussi : Halo Infinite : une courte bande-annonce diffusée pour la Saison 2 du multijoueur, Lone Wolves