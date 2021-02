Halo : la série produite pour Showtime change de diffuseur, et est encore repoussée

La série Halo produite par 343 Industries et Amblin Television, la société de Steven Spielberg, avait été annoncée par ce dernier au Xbox Reveal de 2013. Le projet a longtemps été mis de côté, mais a refait surface en 2018 avec le diffuseur Showtime, qui promettait une première saison de 10 épisodes. Tout s'est accéléré depuis, avec la nomination de Otto Bathurst à la réalisation, de Pablo Schreiber dans le rôle de Master Chief, et même les premières prises de vue.

Le tournage avait débuté avant le COVID-19 et 55 à 60 % des plans avaient été réalisés, mais tout a été mis en stand-by depuis la crise sanitaire. Les plans des producteurs ont un peu changé depuis, et ont refait surface à l'occasion d'une conférence organisée par le groupe ViacomCBS pour parler stratégie et avenir. La société détenant Paramount Pictures, CBS ou encore Showtime Network n'a pas décidé d'annuler le projet, rassurez-vous, mais de déplacer sa diffusion de la chaîne privée Showtime au futur service de VOD qu'est Paramount+.



« [La série] offre une excitation viscérale comparable à celle de jouer au jeu, ainsi qu'une expérience émotionnelle beaucoup plus profonde autour des Spartiates, des êtres humains qui ont changé leur humanité chimiquement et génétiquement » déclare David Nevins, directeur de la création de CBS et président-directeur général de Showtime Networks. « L'histoire consiste à retrouver ce qui les rend humains, et c'est donc une histoire très puissante. » « Nous étions à la recherche d'un programme signature au-delà de la franchise Star Trek sur CBS All Access, et nous réfléchissions à ce qui pourrait être une série déterminante pour Paramount+. À la fin de l'automne dernier, les hauts dirigeants ont pu voir les premières images finies de Halo, qui ont mis l'idée d'un passage vers Paramount+ sur une voie accélérée. Halo correspondait toujours à cette ambition, mais en le voyant, nous avons réalisé que cela fonctionnerait. »

Logiquement, la sortie jusqu'alors officiellement prévue pour début 2021 est largement repoussée, et désormais attendue pour le premier trimestre 2022. Paramount+ n'est pour le moment annoncé qu'aux États-Unis, alors à moins que ViacomCBS prépare une sortie du service en Europe ou un partenariat avec un diffuseur existant, il va falloir attendre pour connaître les modalités de diffusion de la série Halo en Europe et en France. Si l'envie vous prend de découvrir ou redécouvrir la série, Halo: The Master Chief Collection est disponible à partir de 39,95 € sur Amazon.fr.

