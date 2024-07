Horizon Zero Dawn : la série Netflix bat de l'aile à cause de son showrunner

Désormais une franchise forte du catalogue de PlayStation, Horizon doit être adapté en série live action sur Netflix, à l'instar de God of War chez Amazon Prime Video. En début d'année, nous apprenions que l'écriture du script avançait, mais ces derniers jours, une enquête a bouleversé la préproduction.

Cheyenne Roundtree, journaliste chez Rolling Stone, a publié un long article dévoilant les comportements toxiques du showrunner Steve Blackman, surtout connu pour la série Umbrella Academy. La journaliste parle d'« un comportement toxique, d'intimidation, de manipulation et de représailles » et visiblement, cela est très vite remonté jusqu'aux oreilles de Netflix. Cheyenne Roundtree annonce aujourd'hui que, d'après ses informations, la série Horizon Zero Dawn et une série originale, Orbital, ne seraient plus en production chez Netfix, elles qui devaient être showrunnées par Steve Blackman.

C'est un coup dur pour la franchise et pour les fans, mais sans doute un soulagement pour toutes les victimes de Steve Blackman. Reste désormais à savoir si Netflix va trouver un autre showrunner pour ces projets, ou s'il va les abandonner. Difficile d'imaginer Sony tirer un trait sur une adaptation d'Horizon Zero Dawn sur le petit écran, le projet pourrait être confié à un autre studio. Affaire à suivre.

Pour rappel, Horizon Zero Dawn a eu droit à une suite, Horizon Forbidden West, mais également à un épisode en réalité virtuelle, Horizon Call of the Mountain. La franchise sera de retour prochainement avec LEGO Horizon Adventures, tandis qu'Aloy et Varl ont eu droit à des figurines dans la toute nouvelle gamme The Shapes Collection.

