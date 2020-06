INSOLITE sur Pokémon : un anime Pokétoon façon années 30 avec Baggiguane et Mimiqui

La licence Pokémon nous a habitués au fil de sa carrière à s'étendre à travers de multiples projets d'animation en supplément de sa série principale et de ses films, diffusés annuellement. Le dernier projet en date, Pokémon : Ailes du crépuscule, va d'ailleurs poursuivre sa diffusion d'ici peu à l'heure où nous écrivons ces lignes. Si les styles visuels ont varié avec l'âge, nous restions sur de l'anime japonais à chaque fois, ce qui n'est pas le cas de la vidéo du jour, que nous avons découvert avec surprise sur la chaîne Pokémon Kids TV.

Avec Pokétoon, The Pokémon Company s'essaie donc aux cartoons animés avec une esthétique typique des années 30, que nous retrouvons par exemple dans l'excellent Cuphead. Produit par Yoshiyuki Koie, qui a travaillé sur Ailes du crépuscule, cette potentielle nouvelle web-série fait ici la part belle au duo Baggiguane et Mimiqui dans un épisode intitulé Chase the beans de Taku Inoue, en référence aux fèves dont semble friande la créature de la 5G. La réalisation a été confiée à Dandelion Animation Studio et Studio Tulip, entre autres, avec un résultat plus que satisfaisant, respectant tous les codes du genre. Humour léger avec du comique de répétition, animation à base de déformations des personnages et d'exagérations, et bien entendu une bande-son jazzy, tout est là pour donner envie et nous faire regretter la bonne époque de Ça cartoon sur Canal+ avec ses Tex Avery et compagnie.

Espérons que d'autres épisodes suivent dans les semaines à venir, car nous en redemandons.

