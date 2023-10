INSOLITE : la Wii U se vend encore !

Sortie en fin d'année 2012, la Wii U de Nintendo avait la lourde tâche de succéder à la Wii, une console vendue à plus de 100 millions d'exemplaires. Mais voilà, la petite sœur a souffert d'une promotion compliquée et d'un manque de soutien de la part des éditeurs tiers. Le résultat est sans appel : la Wii U est un échec commercial, avec 13,5 millions de consoles vendues.

Nintendo a réussi à redresser la barre avec la Switch, écoulée à près de 130 millions d'exemplaires, mais même 11 ans après sa sortie, la Wii U arrive encore à séduire. L'analyste Mat Piscatella dévoile qu'un acheteur américain s'est offert une Wii U en septembre 2023, chez un revendeur qui devait encore avoir un exemplaire dans un coin. C'est la première fois qu'une Wii U se vend aux États-Unis depuis mai 2022... Un drôle d'achat, car les joueurs ne peuvent plus rien acheter sur l'eShop depuis mars 2023, et les derniers services en ligne vont être coupés en avril 2024. Bien sûr, il est toujours possible de jouer à des versions physiques hors ligne, et qui sait, la Wii U deviendra peut-être une console de collection rare dans quelques années.

De son côté, Nintendo prépare l'après-Switch, avec une console encore mystérieuse, mais qui aurait déjà été montrées à des professionnels ces derniers mois. Vous pouvez retrouver la Nintendo Switch - Modèle OLED Edition Mario (rouge) à 319,99 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.