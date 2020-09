L'Attaque des Titans : enfin une date pour la saison 4 de l'anime

Shingeki no Kyojin est l'un des plus gros phénomènes de ces dernières années sur la scène anime, lui qui attire les foules depuis son lancement en 2013. Le rythme de diffusion assez lent et le suspense entre les arcs ont contribué au succès de cette série qui ne comporte actuellement que 3 saisons et 59 épisodes. Et alors que le manga approche doucement de sa fin, le studio d'animation MAPPA prépare lui une quatrième et dernière saison pour l'anime L'Attaque des Titans.

Une première bande-annonce nous a déjà remis dans l'ambiance, et ce n'est pas de trop, alors que les fans attendent la suite de l'histoire depuis maintenant plus d'un an. Mais ce que les spectateurs attendaient par-dessus tout, c'était la date de démarrage de la saison finale de L'Attaque des Titans, qui vient enfin d'être donnée : elle sera diffusée à partir du 7 décembre 2020 !

Le premier épisode sera proposé dans la nuit du dimanche au lundi à 00h10 sur NHK-G au Japon, soit le dimanche 6 décembre à 17h10 chez nous. La retransmission officielle en France sera assurée par Wakanim, qui devrait logiquement proposer cette saison finale en presque simultané avec le Pays du Soleil-Levant. Une illustration inédite avec les différents héros a été dévoilée au passage.

C’est officiel : L'attaque des titans Saison Finale arrive prochainement en exclusivité sur Wakanim ! Plus d’informations très bientôt. pic.twitter.com/ofd2QyxLQn — Wakanim (@Wakanim) September 22, 2020

Si vous avez du retard sur la franchise, les mangas et saisons de l'anime peuvent être récupérés via Amazon.fr.