Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, Galadriel, Elrond et des personnages originaux sur les premières photos officielles !

La hype autour de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a commencé à monter la semaine dernière avec la diffusion des bustes de certains personnages sous forme de posters. Un premier teaser sera diffusé ce week-end à la mi-temps du Super Bowl LVI, mais il ne faudra pas attendre jusque là pour avoir un premier vrai regard sur la série d'Amazon Studios. Vanity Fair vient de lui consacrer un riche dossier sur son site officiel après avoir vu les 3 premiers épisodes, avec de premiers clichés pris sur le tournage au passage.

Nous apprenons que Morfydd Clark incarnera une plus jeune Galadriel, commandante des armées du Nord aussi colérique et impétueuse qu'intelligente, qui va pourchasser les dernières forces du mal après la défection de Morgoth et la disparition de son apprenti Sauron. Son combat pour conserver la paix va l'isoler sur un radeau dès le deuxième épisode et l'amener à croiser Halbrand (Charlie Vickers), un héros original conçu pour le feuilleton, qui fuit son passé. Il est en effet dit que le scénario, bien que basé sur l'univers de Tolkien, prendra des libertés et mettra notamment en scène des personnages inédits au cours de ses 5 saisons. Plusieurs récits se croiseront et ils mettront en scène pas moins de 22 personnages principaux, des mines naines des Monts Brumeux au royaume elfique de Lindon à la puissante île humaine Númenor. La trame de fonde, ce sera bien évidemment le forgeage des anneaux qui donne son sous-titre à la série.

Des clichés montrent sinon la princesse naine Disa (Sophia Nomvete) debout à l'entrée de Khazad-dûm, le prince de ce royaume souterrain Durin IV (Owain Arthur), l'elfe sylvestre original Arondir (Ismael Cruz Córdova), son amour interdit qu'est la guérisseuse et mère célibataire Bronwyn (Nazanin Boniadi), ou encore le jeune Elrond (Robert Aramayo). Les créateurs de la série Patrick McKay et JD Payne affichent clairement la couleur en déclarant que, même si les écrits de Tolkien ne font pas mention d'action majeure des Hobbits avant le Troisième Âge, il y aura bien leurs ancêtres, les Piévelus. Ils seront ici représentés sous la forme d'une société pastorale secrète, dont deux de leurs représentants incarnés par Megan Richards et Markella Kavenagh vont rencontrer un mystérieux homme perdu, dont l'origine pourrait être l'un des grands secrets à percer. Sir Lenny Henry sera lui un Piévelu plus ancien. Le forgeron elfique Celebrimbor (Charles Edwards) et l'initialement simple marin Isildur (Maxim Baldry) seront aussi de la partie, tout comme Sauron, dont la menace de la résurrection planera longtemps comme une ombre sur le feuilleton.





Les producteurs répondent aussi déjà à la polémique sur la couleur de peau du Jamaïcain Sir Lenny Henry, la Britannique Sophia Nomvete et le Portoricain Ismael Cruz Córdova : oui, il y aura des elfes, des nains et des Piévelus de couleur.

« Il nous semblait naturel qu'une adaptation de l'œuvre de Tolkien reflète à quoi ressemble réellement le monde », déclare Lindsey Weber, productrice exécutive de la série. « Tolkien est pour tout le monde. Ses histoires parlent de ses races fictives qui font de leur mieux lorsqu'elles quittent l'isolement de leurs propres cultures et se rassemblent. »

Il nous tarde déjà d'en voir davantage sur Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir... La date de sortie du premier épisode est toujours prévue pour le 2 septembre 2022, en exclusivité sur Amazon Prime Video, auquel vous pouvez vous abonner pour 49,99 € par an.