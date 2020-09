Minecraft Live : une date et un changement de nom pour l'édition 2020 de la Minecon

Que ce soit sous le nom de Minecon ou Minecon Earth, le rassemblement annuel autour de l'univers de Minecraft est un évènement marquant de l'année. Car après 11 ans et 200 millions de ventes, le titre de Mojang est définitivement devenu l'un des monuments de l'histoire du jeu vidéo. Et alors que la licence s'est encore déclinée récemment avec Minecraft Earth sur mobiles et Minecraft Dungeons (vendu 29,99 € par Amazon), elle est toujours aussi présente dans l'esprit des joueurs.

Mojang ne pouvait donc pas résister à l'idée de tenir une nouvelle itération de cet événement en 2020, malgré le COVID-19 et les restrictions sanitaires. C'est donc avec un Minecraft Live que nous avons rendez-vous le samedi 3 octobre 2020 à 18h heure française, pour un direct en ligne à suivre via le site officiel de la franchise. Nous aurons alors droit à « toutes les réponses aux questions pertinentes sur ce sur quoi a travaillé Mojang Studios cette année ». Des informations sur l'avenir de Minecraft, Minecraft Dungeons et Minecraft Earth sont espérées, avec pourquoi pas des nouvelles du film actuellement annoncé pour 2022 et quelques surprises. Quant à savoir pourquoi la sauterie a encore changé d'intitulé, les organisateurs répondent :

Demanderiez-vous cela à la superstar du rap et à l'acteur sous-côté qu'est Sean Combs a.k.a. P. Diddy a.k.a. Puff Daddy ?

À la base, un Minecraft Festival était prévu à Orlando du 25 au 27 septembre 2020, mais il est finalement reporté à 2022 (oui, 2022) pour ne pas prendre de risque avec la santé des visiteurs.

Lire aussi : Mojang : le développeur de Minecraft change de nom et de logo