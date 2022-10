Mythic Quest : un trailer toujours aussi amusant pour la saison 3 de la série comique sur le développement de jeux vidéo

Diffusée en exclusivité sur Apple TV+, la série Mythic Quest revient avec humour sur le développement de jeux vidéo en nous faisant suivre un studio et son directeur un brin mégalo. Produit par Apple et Ubisoft Film & Television sous la direction de Charlie Day et Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia), le feuilleton avait eu droit à une saison 2 l'année dernière après un hiatus dû au COVID-19.



La 3e saison pointe désormais le bout de son nez, elle qui a récemment été datée au 11 novembre 2022, toujours sur Apple TV+. La première et probablement unique bande-annonce vient d'être diffusée, et elle dévoile un aperçu alléchant de ces épisodes où Ian et Poppy vont diriger leur nouveau studio Grimpop pour concevoir l'ambitieux Hera, alors que nous continuerons à suivre leurs camarades chez Mythic Quest et ailleurs.



Mythic Quest suit un groupe de développeurs de jeux vidéo chargés de construire des mondes, de façonner des héros et de créer des légendes, mais les batailles les plus durement disputées ne se produisent pas dans le jeu - elles se produisent au bureau. Dans la troisième saison, alors que Ian et Poppy naviguent dans le monde du jeu et leur partenariat au nouvellement formé Grimpop Studios, Dana est forcée de jouer le médiateur des querelles incessantes de ses patrons. De retour à Mythic Quest, David s’installe dans son nouveau rôle de patron où il se retrouve vraiment en charge pour la première fois avec Jo de retour en tant qu’assistant - plus loyal et militant que jamais, tandis que Carol tente de comprendre où elle se situe après une nouvelle promotion. À Berkeley, Rachel lutte pour équilibrer sa morale avec le capitalisme, tandis qu’un Brad post-prison tente de revenir dans la société en tant qu’homme réformé.

Apple et les showrunners ayant signé pour 2 saisons supplémentaires, une saison 4 sera produite dans la foulée, probablement pour 2023.