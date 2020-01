Mythic Quest: Raven’s Banquet, la série Apple TV+ produite par Ubisoft déjà renouvelée pour une saison 2

Disney+ n'est pas le seul à vouloir se faire une place sur le marché de la vidéo en streaming face à Netflix : Apple et son Apple TV+ sont également sur le créneau depuis quelques semaines.

Le service à 4,99 € par mois a déjà eu droit à de nombreuses créations originales, et va en connaître d'autres ces prochains mois, parmi lesquelles Mythic Quest: Raven’s Banquet, produite par Lionsgate et Ubisoft Film & Television. La première saison de la série menée et produite par Rob McElhenney sera diffusée à compter du 7 février, et une récente bande-annonce nous a montré son récit comique, avec comme cadre une société spécialisée dans le développement de MMORPG.

Apple et Ubisoft sont visiblement très confiants quant à la réception des neuf premiers épisodes, car ils viennent de confirmer une saison 2 avant même la diffusion de la première ! Une bonne nouvelle pour Gérard Guillemot et ses équipes, qui vont pouvoir continuer à se faire la main dans le petit monde de la production cinématographique, avant pourquoi pas de livrer de nouveaux projets attendus, comme l'adaptation de The Division avec Jessica Chastain et Jake Gyllenhaal.