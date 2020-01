Mythic Quest: Raven’s Banquet, premier trailer pour la série Apple TV+ par Ubisoft sur fond de développement de MMORPG

La collaboration entre Ubisoft Film & Television et Apple va enfin prendre forme le mois prochain avec la sortie de Mythic Quest: Raven’s Banquet, une série exclusive aux abonnés Apple TV+.

Produit par Charlie Day et Rob McElhenney, le duo derrière It’s Always Sunny in Philadelphia, elle nous fera suivre l'histoire du studio de développement de Mythic Quest, un MMORPG à succès fictif qui va accueillir prochainement son extension Raven's Banquet. Problème : le dirigeant de la société, Ian, justement incarné Rob McElhenney, est un peu fantasque, et ses collaborateurs ne sont pas des plus traditionnels.



La première bande-annonce officielle, qui fait suite aux images dévoilées lors de l'E3 2019, nous montre ainsi tous les ressorts comiques qui tourneront en dérision l'impitoyable monde de la création de jeu vidéo. Elle nous fait aussi découvrir une partie du casting, avec entre autres F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicadao, David Hornsby, Ashly Burch et Jessie Ennis.

La date de sortie des premiers épisodes de Mythic Quest: Raven’s Banquet est prévue pour le 7 février 2020.