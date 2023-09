NETFLIX : Alice in Borderland fera son retour avec une saison 3, vers du contenu original en vue ?

En décembre dernier sortait sur Netflix la saison 2 d'Alice in Borderland, une excellente adaptation live-action du manga de Haro Asō où les protagonistes doivent participer à des jeux mortels dans un « monde parallèle » à Tokyo dans le but de survivre et prolonger leur visa. Après la première phase dans la saison 1 qui adaptait en gros les sept premiers tomes, la suite face aux figures a elle mis en scène les principaux évènements du reste de l'œuvre. Et pourtant, une saison 3 vient d'être annoncée cette semaine. À quoi faut-il donc s'attendre ? Attention, il y aura de légers spoilers sur la fin.

Tout a commencé aux alentours du 18 septembre lorsque le premier des visuels ci-dessus a été placardé dans une gare à Shibuya. Pour décoder le message, il fallait simplement prendre le nom anglais des enseignes de cartes (Spade, Heart, Diamond, Club) et associer la lettre de leur nom à leur valeur, ce qui donnait : « Alice Three ». Caché en arrière-plan du visuel, le visage du Joker apparaissait. C'est cette même carte qui est présente sur l'affiche ayant servi à officialiser la saison 3 d'Alice in Borderland.

Le manga ayant eu droit à une suite baptisée Alice in Borderland Retry, le choix logique serait donc de l'adapter. Le problème, c'est qu'il s'agit d'une histoire en deux tomes nous faisant juste suivre Ryōhei Arisu, désormais un peu plus âgé et attendant un enfant avec Yuzuha Usagi, et qui va de nouveau être transporté dans Borderland. Évidemment, les scénaristes peuvent prendre des libertés et proposer du contenu original, ce ne serait pas une première. Ce qui est certain, c'est qu'ils apparaîtront, puisque Netflix a officialisé le retour de Kento Yamazaki (Arisu) et Tao Tsuchiya (Usagi) dans leurs rôles respectifs en ajoutant qu'il faut s'attendre à « assister à l'évolution de leurs personnages dans le paysage toujours dangereux de Borderland ». Le réalisateur Shinsuke Satō fera aussi son retour.

Pour l'heure, la carte Joker est apparue, annonçant le retour triomphal d'Alice in Borderland. Les fans ne peuvent s’attendre à rien de moins qu’à des montagnes russes pleines d’adrénaline alors que la série continue d’explorer les thèmes profonds de l'humanité, du sacrifice et de la poursuite d'une existence pleine de sens.

Sachez également qu'il existe un manga spin-off Alice on Border Road en huit volumes, qui nous fait suivre la jeune Kina Sano se retrouvant dans l'équivalent de Kyoto à Borderland et va tenter de rejoindre Tokyo en compagnie d'Alice Kojima, sans véhicule évidemment. Mais puisque les deux acteurs principaux seront de retour, cette option ne semble pas réaliste pour la saison 3 à moins de grands changements.

Si vous souhaitez découvrir le manga Alice in Borderland, les tomes sont en vente à la Fnac et sur Amazon au prix de 7,29 €.