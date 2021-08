NETFLIX : Cowboy Bebop, date de sortie et premières photos en costumes intéressantes pour la série live-action

Cowboy Bebop est tout simplement l'un des anime les plus connus de sa génération, lui qui est sorti de la tête de Shin'ichirō Watanabe en 1998. La popularité de la série lui a permis de traverser les âges, et elle va prochainement revenir sur le devant de la scène avec une adaptation en live-action produite pour Netflix.

Dans les rôles titres, nous retrouverons John Cho en Spike Spiegel, Mustafa Shakir en Jet Black et Daniella Pineda en Faye Valentine, un casting déjà aperçu coiffé et maquillé dans une récente vidéo confirmant le retour de la compositrice Yōko Kanno à la bande-son. Place désormais aux premières photos de tournage pour nous les montrer en costume, dans des décors nocturnes et colorés, et même aux côtés du corgi modifié génétiquement Ein. Pour mémoire, nous ne les avons pas encore vus, mais Alex Hassell sera Vicious, et Elena Satine sera Julia.

Mais la plus grande nouvelle du jour, c'est l'annonce d'une date de sortie ! La première saison de Cowboy Bebop débarquera en exclusivité sur Netflix le 19 novembre, avec un nombre d'épisodes encore inconnu. Pour réviser vos gammes, vous pouvez vous offrir l'intégrale de la série en DVD pour 13,99 € sur Amazon.fr.