NETFLIX : Dragon's Dogma, l'adaptation en anime de la licence de Capcom datée avec de premiers visuels

Depuis quelques années maintenant, Netflix s'attaque au marché de l'animation, que ce soit avec avec des œuvres japonaises telles que Ghost in the Shell: SAC_2045, ou des jeux vidéo à l'instar de The Cuphead Show! et Castlevania. En mars 2019, une annonce avait été effectuée concernant une licence de Capcom, Dragon's Dogma, qui prend enfin forme aujourd'hui avec de premiers visuels et une date de diffusion.

L'annonce est survenue cette nuit, accompagnée d'une affiche montrant le personnage principal Ethan dominé par un immense dragon, celui-là même qui lui a volé son cœur comme nous l'expliquait le synopsis de base. Cet « Insurgé » (Arisen en anglais) devra faire face à la créature pour empêcher l'apocalypse. Les autres visuels ont eux été mis en ligne par Netflix Japan, qui a également donné un nouveau résumé de l'histoire :

Le Dragon qui est soudainement apparu après plus de 100 ans a brûlé le village de Cassardis, réduit en cendres. Ethan a confronté le Dragon pour protéger sa famille bien-aimée, mais le Dragon a pris son cœur. Bien qu'il semble être décédé, Ethan a été ressuscité comme un Arisen. Aux côtés d'Hannah, un pion sous le commandement d'Ethan, qui est soudainement apparue, il part en voyage pour récupérer son cœur. Au cours de son voyage, Ethan combattra des démons qui représentent les sept péchés capitaux, mais n'a aucun moyen de savoir qu'avec chaque démon qu'il combat, il perd de plus en plus son humanité...

L'animation a été confiée au studio Sublimation, avec un character design d'Iku Nishimura et un scénario de Kurasumi Sunayama, sous la supervision de Shinya Sugai et du producteur exécutif Taiki Sakurai de Netflix, le tout en coproduction avec Capcom, représenté par Hiroyuki Kobayashi et Takashi Kitahara. Nous pourrons juger du résultat de cet anime Dragon's Dogma à partir du 17 septembre prochain, même si l'utilisation de 3D CG risque d'en rebuter certains. D'ici là, vous pouvez découvrir le jeu Dragon's Dogma: Dark Arisen, vendu 29,99 € sur PS4 chez notre partenaire Amazon.



