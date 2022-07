NETFLIX : Tekken: Bloodline ne retient pas ses coups dans une nouvelle bande-annonce dévoilant sa date de diffusion

En attendant le jour où Bandai Namco dévoilera un inévitable Tekken 8, les aficionados de la licence peuvent continuer à s'échanger des coups dans Tekken 7 et ils sont nombreux, plus de 9 millions de copies ayant été vendues jusqu'à présent. Alors, à défaut d'avoir du neuf entre les mains, c'est avec un plaisir certain que nous pourrons découvrir prochainement une série d'animation qui sera diffusée sur Netflix et qui avait été introduite en mars derniers, Tekken: Bloodline.

Elle avait ensuite repassé une tête durant la Netflix Geeked Week, mais sans précision sur sa période de sortie, qui est à présent dévoilée. Ainsi, Tekken: Bloodline pourra être visionné à partir du 18 août. Aucune mention du nombre d'épisodes pour le moment, mais le nouvel aperçu en action a largement de quoi compenser ce manque de réponse. C'est donc sur fond de la chanson Hunger d'Alibi Music que nous assistons à l'impitoyable entraînement de Jin Kazama par Heihachi Mishima en vue d'en faire un guerrier capable de se mesurer à Ogre. Et que serait Tekken sans son King of Iron Fist Tournament ? Paul Phoenix, King et Leroy Smith sont rejoints par Nina Williams, Julia Chang, Ling Xiaoyu, Kazuya Mishima et même Hwoarang (pas facile à reconnaître avec son look d'antan). Kuma sera également présent à en croire le visuel officiel partagé par le SVoD.

Si vous n'avez toujours pas craqué pour Tekken 7, sa version de base est vendue 17,53 € sur Amazon.