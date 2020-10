NETFLIX : The Witcher, premières photos de la nouvelle armure de Geralt pour la saison 2

La saison 2 de The Witcher a connu de nombreux déboires à cause du COVID-19, mais elle a repris doucement, mais sûrement son tournage. Celui-ci se fera malheureusement sans Thue Ersted Rasmussen, qui a dû abandonner le projet pour un autre en raison d'un conflit dans son calendrier. C'est donc Basil Eidenbenz (Denial) qui reprendra le rôle de Eskel, le Sorceleur et ami de Geralt de Riv.

Et c'est justement le héros de la série campé par Henry Cavill qui fait parler de lui aujourd'hui. Netflix vient de dévoiler les premières images officielles de la saison 2, qui montre la nouvelle armure du protagoniste, qui semble encore gagner en carrure pour ces épisodes supplémentaires. Les visuels sont accompagnés d'un joli poème en anglais, à découvrir ci-dessous.

His emotional shield

can ward off any charmer,

but his trusted sword he’ll wield,

will be matched with new armour.

Son bouclier émotionnel

peut éloigner n'importe quel charmeur,

mais l'épée de confiance qu'il brandira,

sera associée à une nouvelle armure.