NETFLIX : Vikings: Valhalla, le spin-off de la série déjà culte dévoile son casting

La série Vikings de la chaîne History a beau avoir été longtemps dans l'ombre de Game of Thrones, elle n'en reste pas moins l'une des plus cultes de la décennie passée. Elle s'est terminée au bout de 6 saisons en décembre dernier, mais la saga ne va pas s'arrêter là, car un spin-off est en préparation pour bientôt, en exclusivité sur Netflix.



Le tournage des premiers épisodes de Vikings: Valhalla a déjà été bouclé en Irlande, avec Jeb Stuart en tant que showrunner et scénariste principal. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que nous découvrons le casting de cette histoire se déroulant au XIe siècle, alors que « les Vikings les plus célèbres à n’avoir jamais vécu ont ouvert la voie à un monde en proie à de violents changements », un siècle après les événements du feuilleton original.

LEO SUTER est HARALD SIGURDSSON Un noble Viking et membre des derniers berserkers. Charismatique, ambitieux et beau.

FRIDA GUSTAVSSON est FREYDIS ERIKSDOTTER Païenne féroce, fougueuse et entêtée, elle et une fervente partisane des « anciens dieux ».

JÓHANNES JÓHANNESSON est OLAF HARALDSON

Un Viking physiquement énorme et ambitieux, sévère et impitoyable. Olaf est un chrétien de « l'Ancien Testament ».

LAURA BERLIN est EMMA DE NORMANDIE

Jeune et ambitieuse, elle et l'une des femmes les plus riches d'Europe. De la cour normande et de sang viking.

DAVID OAKES est EARL GODWIN

Le survivant ultime. Conseiller en chef du roi d'Angleterre.