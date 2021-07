La superbe brosse à dents connectée Oclean X Pro Elite en forte promotion

Oclean est une marque leader dans le domaine des brosses à dents connectée, et notamment avec son dernier-né, la Oclean X Pro Elite, disponible aujourd'hui au prix réduit de seulement 56 € avec le code OC8 au lieu de 86 € prix officiel.

En rupture de stock depuis quelques semaines, vous pourrez de nouveau profiter de cette brosse à dents de type sonique qui possède une tête ovale remplaçable. Elle se recharge avec une base indépendante à brancher en USB. Vous pourrez également la ranger facilement avec le support rond magnétique et son adhésif 3M au dos.

Elle intègre un moteur sans balais à lévitation magnétique qui permet une force de brossage de jusqu'à 220 gf.cm et une vitesse maximale de 42 000 tours par minutes ce qui ne l'empêche pas de fonctionner dans un silence assourdissant avec l'utilisation de la technologie de réduction du bruit par ultrasons WhisperClean 2.0.

Brosse à dents connectée, vous pourrez la relier en Bluetooth à votre smartphone et utiliser l’application Oclean disponible en français. Pour les réfractaires, il est également possible de l'utiliser en mode manuel en utilisant l'écran tactile couleur intégré et le bouton d’action.

Vous trouverez 4 modes disponibles pour le brossage des dents, pourrez régler la force de brossage jusqu'à 32 niveaux de puissance, le temps de brossage entre 2 à 3 minutes, et choisir parmi plus de 20 types de programmes de brossage disponibles.

Afin d'améliorer la qualité de votre brossage, l’écran indiquera à la fin votre efficacité de lavage en pourcentage, le but étant de s'approcher au plus près des 100 %. Un mauvais score ? Vous pourrez visualiser les zones non brossées ou pas assez et y remédier la prochaine fois ! L'application Oclean APP permet d'associer des plans de brossage professionnels en fonction de l'état bucco-dentaire et des habitudes alimentaires de l'utilisateur, ou de personnaliser des plans personnels, idéal pour un brossage optimal.

L'autonomie annoncée est de 35 jours avec un temps de recharge d'environ 3,5 heures via l'utilisation de la charge sans fil.

La brosse à dents connectée Oclean X Pro Elite est disponible sur le site officiel au prix fortement réduit de 56 € avec le code OC8 au lieu de 86 € avec la livraison gratuite.