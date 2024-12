Pacific Drive : une série annoncée avec un réalisateur horrifique sur le projet

Ironwood Studios a lancé en tout début d'année sur PC et PlayStation 5 Pacific Drive, un jeu de survie nous demandant d'explorer la Zone d'Exclusion Olympique à bord de notre voiture, en récoltant des ressources et en affrontant des dangers surnaturels. Un titre retropunk imaginé par Cassandra Dracott qui a été très bien accueilli par les joueurs, il a même été nommé dans la catégorie du Meilleur premier jeu indépendant aux Game Awards, bien qu'il soit édité par Kepler Interactive, mais l'aventure ne s'arrête pas là.

Variety vient d'annoncer qu'une série Pacific Drive va voir le jour, elle sera produite par Atomic Monster, la société de James Wan, réalisateur connu pour de très bons films d'horreur (Saw, Insidious, Conjuring, Malignant) et quelques blockbusters (Fast and Furious 7, Aquaman). Michael Clear et Rob Hackett seront producteurs exécutifs de cette adaptation, aux côtés de Jeff Ludwig (The Menagerie Productions).

Pour l'instant, les informations sont encore maigres, nous ne savons pas encore sur quelle plateforme sera diffusée la série Pacific Drive.