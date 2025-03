Pacific Drive : la très grosse mise à jour Endless Expeditions dévoilée et datée en vidéo

Édité par Kepler Interactive et développé par Ironwood Studios, Pacific Drive a fêté le mois dernier son premier anniversaire avec un million de copies vendues. Le jeu de survie en voiture dans la Zone d'Exclusion Olympique a déjà eu droit à du contenu additionnel au travers de trois mises à jour, mais les studios dévoilent cette semaine un quatrième patch majeur.

Vous pouvez découvrir ci-dessus la bande-annonce d'Endless Expeditions, qui rajoutera donc les Expéditions, des missions plus difficiles avec des récompenses uniques. Les joueurs pourront également profiter d'une fonctionnalité très demandée, celle d'interrompre une run pour revenir au garage sans perdre sa progression. Des outils améliorés comme un Aspirateur thermique et un Découpeur à plasma seront disponibles, de même qu'une boutique d'IDA et plus d'une heure de musiques inédites.

La date de sortie de la mise à jour Endless Expeditions est fixée au 3 avril prochain dans Pacific Drive, le jeu est disponible sur PC et PlayStation 5 à partir de 26,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

