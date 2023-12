PARAMOUNT+ : Halo, l'invasion Covenant fait rage dans le teaser de la saison 2, qui restera dans la mémoire collective ?

Tandis qu'Halo Infinite continue sa petite vie de son côté, l'adaptation de la licence en live-action sur nos écrans va se poursuivre d'ici quelques mois du côté de Paramount+, service qui n'était pas encore disponible en France à l'époque de la saison 1 et auquel il est désormais possible de s'abonner pour 7,99 € par mois. Cette saison 2 avait été confirmée début 2022 avant même la diffusion de la première, qui n'a pas spécialement été appréciée par les fans... Ces derniers jours, c'est la chaîne YouTube internationale de la plateforme qui a fait fuiter la date de retour du feuilleton, fixée au 8 février 2024. Malheureusement, la playlist permettant de visionner tous les épisodes déjà parus de Halo, et qui était à l'origine du leak, est bloquée dans notre pays... Forcément, nous nous attendions à une diffusion d'une première vidéo assez rapidement et elle est survenue dans le cadre de la CCXP23 (la Comic Con Experience de São Paulo) ce samedi.

Bande-annonce VO

En plus du retour du Master Chief (Pablo Schreiber), nous retrouverons au casting deux petits nouveaux : Joseph Morgan dans le rôle de James Ackerson, un agent des renseignements de l'UNSC apparu dans les romans et les comics Uprising, qui a gravi les rangs au fil des années, et Cristina Rodlo en tant que caporale Talia Perez, une linguiste et recrue relativement nouvelle du corps des Marines de l'UNSC, qui n'a pas encore pris part à de vrais affrontements. Parmi les autres personnages déjà introduits, la Dr. Halsey (Natascha McElhone), Soren (Bokeem Woodbine), Margaret Parangosky (Shabana Azmi), Riz-028 (Natasha Culzac), Miranda Keyes (Olive Gray), Kwan Ha (Yerin Ha), Vannack-134 (Bentley Kalu), Kai-125 (Kate Kennedy), Makee (Charlie Murphy), Jacob Keyes (Danny Sapani), Laera (Fiona O'Shaughnessy) et Kessler (Tylan Bailey) seront de retour.

L'intrigue nous plongera en plein conflit contre l'envahisseur Covenant six mois après la fin de la saison 1, dont nous voyons les nombreux vaisseaux bien menaçants. Les scènes de désolation et d'affrontement emplies d'action sont nombreuses, alors qu'un discours patriotique résonne en fond, dont le message final est bien martelé. Nous apercevons aussi brièvement une IA qui n'est clairement pas Cortana (Jen Taylor), elle aussi de retour, reste à savoir si elle est connue des fans. Et pour terminer cet aperçu, un Halo se montre.

Au passage, cette deuxième saison toujours produite par Showtime en association avec Amblin Television et 343 Industries a pour nouveau showrunner David Wiener.

Le Master Chief John-117 dirige son équipe de Spartans d'élite contre la menace extraterrestre connue sous le nom de Covenant. En tant que meilleur espoir de l’humanité pour gagner la guerre, John-117 découvre son lien profond avec une mystérieuse structure extraterrestre qui détient la clé du salut de l’humanité, ou de sa destruction : le Halo.

Bande-annonce VF

