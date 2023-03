Pokémon : une date de début de diffusion et un aperçu inédit de la nouvelle série sans Sacha

Après plus de 25 ans de diffusion, la série Pocket Monsters originelle et son duo de protagonistes principaux Satoshi et Pikachu vont nous faire leurs adieux d'ici quelques semaines. Même si rien ne dit que Sacha ne réapparaîtra pas ensuite, c'est donc une série Pokémon entièrement inédite, reprenant le même nom et avec de nouveaux personnages qui a été annoncée en décembre dernier. Cet anime refait parler de lui ce vendredi avec la diffusion d'un trailer introduisant les personnages principaux et dévoilant quelques scènes supplémentaires.

Nous y suivrons pour rappel Liko (Minori Suzuki), originaire de Paldea, et Rhod / Roy (Yuka Terasaki), venant de Kanto. La jeune fille possédera un pendentif ressemblant énormément à ce qui se trouve sur le dos de la carapace de Terapagos - une créature qui apparaîtra dans le DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro de Pokémon Écarlate et Violet -, tandis que le garçon est en possession d'une mystérieuse Poké Ball qui rappelle déjà le bon vieux temps de la GS Ball et souhaite affronter des créatures légendaires. Avec un Rayquaza chromatique présent dès l'annonce et sur la nouvelle affiche partagée ce jour, le lien est vite effectué. Récemment, un troisième personnage principal a été introduit et se montre également, le Professeur Friede (Taku Yashiro) au look d'aviateur et son partenaire, Capitaine Pikachu. Oui, The Pokémon Company ne semble pas prêt à se séparer de sa mascotte. Il est aussi vu chevauchant un Dracaufeu de manière bien classe.

Liko étant vue en uniforme scolaire, il paraît évident que la thématique des derniers jeux à Paldea sera reprise, en plus des nouvelles créatures de la 9G dont les trois starters que sont Poussacha, Chochodile et Coiffeton. Un intriguant antagoniste ou rival est également présent sur le matériel promotionnel, accompagné d'un Malvalame. L'affiche montre aussi une sorte de dirigeable, le labo du nouveau Professeur ?

Vous serez d'ailleurs sans doute intéressés d'apprendre que Ken Sugimori a participé à l'élaboration des designs des deux personnages principaux, lui qui était déjà à l'origine de celui de Satoshi aux côtés d'Atsuko Nishida. Friede a quant à lui été imaginé par Tomomi Kaneko, connue entre autres pour ses illustrations de cartes du TCG.

Nous ne tarderons pas à en voir davantage, puisque cette série Pokémon débutera sa diffusion le vendredi 14 avril au Japon avec un épisode spécial d'une heure. Pokémon Écarlate et Violet sont eux en vente sur Amazon au prix de 44,16 €.

Voir aussi : NETFLIX : La Réceptionniste Pokémon, une nouvelle série animée en stop-motion annoncée par un teaser mignon