Monarch: Legacy of Monsters, une date de diffusion et un premier teaser plein de promesses avec Godzilla pour la série Apple TV+

En début de semaine, les fans de Kaijū ont eu droit à une première bande-annonce du long-métrage japonais de la Tōhō Godzilla Minus One, indépendant des productions d'Hollywood du MonsterVerse et attendu en fin d'année. À la même période, les abonnés à Apple TV+ pourront eux découvrir Monarch: Legacy of Monsters, une série live-action de 10 épisodes d'une heure chacun annoncée en janvier 2022 et qui sera elle bien intégrée à cet univers cinématographique et qui vient d'avoir droit à un premier teaser déjà bien prometteur, surtout compte tenu de son format.

La vidéo s'ouvre sur des dialogues de William Randa (John Goodman), le scientifique de l'organisation Monarch que nous avions vu dans Kong: Skull Island et qui a laissé derrière lui des documents secrets. Le récit s'étalera sur de nombreuses années, avec le cœur de l'action prenant place entre les évènements de Godzilla (2014) et Godzilla 2 : Roi des monstres, ce dernier se montrant dans ce premier aperçu, en plus d'autres Titans, promettant déjà des scènes de grand spectacle.

Après la bataille tonitruante entre Godzilla et les Titans qui a ravagé San Francisco et la révélation choquante que les monstres sont réels, Monarch: Legacy of Monsters suit deux frères et sœurs suivant les traces de leur père pour découvrir le lien de leur famille avec l'organisation secrète connue sous le nom de Monarch. Des indices les conduisent dans le monde des monstres et finalement dans le terrier du lapin jusqu'à l'officier de l'armée Lee Shaw (joué par Kurt Russell et Wyatt Russell), se déroulant dans les années 1950 et un demi-siècle plus tard, où Monarch est menacé par ce que Shaw sait. La saga dramatique – s'étendant sur trois générations – révèle des secrets enfouis et la manière dont des évènements épiques et bouleversants peuvent se répercuter dans nos vies.

Monarch: Legacy of Monsters est donc attendu le vendredi 17 novembre sur Apple TV+.

