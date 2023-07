RUMEUR sur Dark Souls : Netflix prépare une série animée à Lordran

La trilogie Dark Souls s'est rapidement imposée comme culte auprès des joueurs qui aiment fouiller le lore et affronter d'énormes boss avec un gameplay exigeant. Trois titres qui plongent les joueurs dans un univers sombre et torturé, fortement inspirés de Berserk dans leur direction artistique et qui pourraient prochainement être déclinés en série animée.

Giant Freakin Robot affirme en effet, citant ses propres sources généralement fiables, que Netflix préparerait une série animée Dark Souls. La série se concentrerait sur le premier jeu pour poser les bases de l'univers de la franchise, qui nous emmène pour rappel dans le royaume de Lordran afin de raviver la Première Flamme, avec tout ce qu'il faut de monstres plus ou moins imposants, de dragons et d'Anciens Seigneurs. Reste à savoir, si l'information venait à se confirmer, si Netflix optera pour une narration classique ou pour quelque chose de plus alambiqué, comme l'ont si bien fait Hidetaka Miyazaki et FromSoftware dans les jeux vidéo.

Si les amateurs de pop culture ont souvent grincé des dents face aux adaptations en live-action sur Netflix, il faut bien reconnaître que la plateforme de SVoD sait y faire avec les versions animées, comme avec Cyberpunk: Edgerunners et Castlevania (d'ailleurs, un spin-off arrive bientôt). Si la série animée Dark Souls est une réalité, espérons qu'elle suive le même chemin.

