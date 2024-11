Dark Souls bientôt de retour : la rumeur est lancée, mais elle pourrait décevoir

La franchise Dark Souls s'est arrêtée en 2016 avec le troisième opus, voire en 2017 avec le lancement de la seconde extension, The Ringed City. Depuis, FromSoftware est passé à autre chose, que ce soit avec Sekiro: Shadows Die Twice, Armored Core VI: Fires of Rubicon et bien sûr Elden Ring. Dark Souls, de son côté, a repointé le bout de son nez en 2018 avec une version remastérisée du premier opus pour les plateformes modernes (de l'époque), développée par QLOC.

Cependant, voilà que la franchise pourrait faire son grand retour, mais pas avec un Dark Souls 4. C'est l'insider Nick Baker qui s'est exprimé sur un podcast de XboxEra ce week-end, relayant une rumeur alléchante : un remaster de Dark Souls III serait en développement. De quoi faire bondir les fans pour plusieurs raisons. Déjà, le titre de 2016 est encore très beau et parfaitement jouable aujourd'hui, surtout en profitant du framerate accru sur les PS5 et Xbox Series X. Difficile de voir ce qu'un simple remaster pourrait améliorer, si ce n'est quelques effets visuels, mais nous serions loin d'un véritable remake, comme le magnifique Demon's Souls de Bluepoint Games pour PS5.

Et, bien sûr, les fans de Bloodborne ne se sont pas réjouis de cette rumeur. Le titre est dans les limbes de la PS4 depuis des années, des rumeurs plus ou moins sérieuses d'un remake ou d'un remaster font leur apparition de temps en temps, mais rien de concret. Rappelons tout de même que Bloodborne est édité par Sony et les Dark Souls par Bandai Namco, qui ne gèrent pas leurs franchises de la même manière.

Comme toujours pour les rumeurs, l'information est à prendre avec des pincettes en attendant une confirmation de la part de Bandai Namco et FromSoftware.