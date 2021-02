Super-héros : les séries les plus attendues en 2021

WandaVision sur Disney+





La renommée des films Avengers n’est plus à démontrer. Après le succès international de ses productions, Marvel a décidé de prendre une nouvelle direction en proposant la série WandaVision.

Cette fois, suivez les péripéties de la Sorcière Rouge et de l’androïde Vision. Rappelez-vous, ce dernier avait connu une fin malheureuse dans le film. Mais les producteurs ont décidé de donner une nouvelle chance au couple. Vous retrouverez donc les 2 personnes dans un univers décalé rappelant les célèbres sitcoms américains des années 50.

Avec WandaVision, Disney+ se veut plus avant-gardiste. Depuis janvier 2021, les fans des 2 héros de Marvel les découvrent dans une histoire où le bizarre prédomine. À suivre !

Loki sur Disney+





Après WandaVision, Disney + donnera sa chance à un personnage qui est souvent négligé. Cette fois, c’est Loki, le super-vilain qui sera mis à l’honneur dans une série. Vous vous rappelez sûrement sa fuite dans Avengers: Endgame ? Grâce au Tesseract, le dieu de la malice évite le combat avec Thanos.

La série présentera ses aventures après cet évènement. Le trailer dévoilé par Disney + montre le frère de Thor aux prises avec la TVA (Time Variance Authority). Il s’agit de la police temporelle en charge du multivers de Marvel.

Rappelons que la série arrivera en retard, le premier épisode sera diffusé le 11 juin 2021.

Les séries Arrowverse





Parmi les sorties les plus attendues, celles des séries composant le Arrowverse attisent la curiosité. Après la fin d'Arrow, les autres super-héros : Flash, Supergirl, les Légendes… continuent leur route. Les fans du genre seront ravis, car 2021 marque l’arrivée de nombre de leurs héros favoris.

Depuis janvier, la saison 2 de Batwoman fait la joie des adeptes. Pour février, la saison 4 de Black Lightning et la saison 7 de The Flash seront sur les écrans. D’autres surprises sont également prévues. Une 8e saison est programmée pour The Flash. The Legends of Tomorrow, quant à elle, aura droit à une 7e saison.

Avec l'arrivée imminente de cette pléthore de titres, les sérievores sont aux anges.

Jupiter’s Legacy sur Netflix





Netflix n’est jamais à court de projets. Trois ans après le rachat de comics Millarworld, la plateforme transforme en série l’une de ses œuvres. Dans le courant de l’année 2021, les amateurs de super-héros découvriront Jupiter’s Legacy.

Cette série mettra en avant une ligue de héros ayant réussi à amener la paix sur Terre. À charge pour leurs successeurs de reprendre brillamment le flambeau même si la tâche sera rude ! Cette œuvre promet d’être une belle réussite, notamment en raison de son casting de choc : Josh Duhamel, Matt Lanter…