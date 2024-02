PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en mars 2024 dévoilé, avec un super DLC offert en bonus

Dernier mercredi du mois oblige, Sony Interactive Entertainment fait le point sur les prochains jeux qui seront offerts à tous les abonnés au PlayStation Plus, quelle que soit la formule choisie. Sur les trois habituellement proposés, nous en connaissions d'ores et déjà un depuis hier via les habituelles fuites de billbil-kun, le jeu d'action Sifu de Sloclap. Quid des deux autres prévus pour mars ?

Eh bien, nous pourrons découvrir F1 23, un très bon jeu de course signé Codemasters et Hello Neighbor 2, titre de Eerie Guest et tinyBuild mêlant infiltration et horreur. Tous ont droit à des versions PS5 et PS4. Mais ce n'est pas tout, car un DLC vient se rajouter à la liste ! Après avoir offert l'extension Au-delà de la Lumière de Destiny 2 l'an dernier, c'est au tour de la suivante d'être proposée : La Reine Sorcière. C'est clairement la meilleure actuellement disponible, même si l'expérience pour les nouveaux joueurs est toujours loin d'être suffisante pour comprendre tous les tenants et aboutissants de l'intrigue... Le PlayStation Blog et le communiqué de presse que nous avons reçu indiquent que « toutes les extensions jusqu'à la Reine Sorcière », mais si nous en croyons la page du PS Store, ce n'est pas le cas et nous semble très bizarre.

Un Pack S.O Sleek pour The Finals va également être offert en bonus, incluant deux tenues épiques et 12 skins d'armes de la même rareté.

Vous aurez jusqu'au 1er avril 2024 pour les ajouter à votre bibliothèque et ce n'est pas une blague.

Les sorties du PlayStation Plus pour mars 2024

FOAMSTARS Jusqu'au 4 mars

Supports : PS5 et PS4 Rollerdrome Jusqu'au 4 mars

Supports : PS5 et PS4 Steelrising Jusqu'au 4 mars

Support : PS5

Les entrées du PlayStation Plus pour mars 2024

Sifu À partir du 5 mars

Supports : PS5 et PS4 F1 23 À partir du 5 mars

Supports : PS5 et PS4 Hello Neighbor 2 À partir du 5 mars

Supports : PS5 et PS4 Destiny 2 : La Reine Sorcière À partir du 5 mars

Supports : PS5 et PS4

Du côté des ajouts aux Catalogues des Jeux et des Classiques pour les abonnés Extra et Premium, rendez-vous dans les prochaines semaines pour découvrir les nouveautés.

