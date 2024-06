Super Mario Party Jamboree : un nouvel épisode encore plus ambitieux et amusant en vue

Le Nintendo Direct du jour a tenu toutes ses promesses et a dévoilé bien des nouveautés qui paraîtront en fin d'année. Outre la véritable révélation de Metroid Prime 4: Beyond et les annonces étonnantes de Mario & Luigi : L'épopée fraternelle et The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, c'est bel et bien un troisième Mario Party exclusif à la Switch auquel nous avons eu droit. Rien de véritablement surprenant étant donné que la licence a toujours multiplié les sorties sur une même console du géant japonais, et encore moins en voyant les millions d'unités vendues de Super Mario Party et Mario Party Superstars. Ce nouveau titre répond au drôle de nom de Super Mario Party Jamboree et il a clairement de sacrés arguments pour finir au pied du sapin de bon nombre de joueurs en fin d'année.

Nintendo promet ici rien de moins que l'épisode le plus grand à ce jour avec un nombre de mini-jeux dépassant celui de son prédécesseur. Comme le montre la bande-annonce, une bonne vingtaine de personnages sera jouable, pas étonnant puisque tout autant de joueurs pourront s'affronter en ligne. Nous retrouvons donc Mario, Luigi, Toad, Toadette, Daisy, Peach, Wario, Waluigi, Birdo, Yoshi, Donkey Kong, Harmonie, Bowser, Bowser Jr, un Koopa, un Boo, un Maskass, un Goomba, un Spike et un Topi Taupe.

Cinq plateaux inédits ont également été montrés, bien que deux restent encore assez mystérieux, dont nous ne connaissons que les noms anglais : Mega Wiggler's Tree Party et King Bowser's Keep. Deux font quant à eux leur retour de Mario Party et Mario Party 2, à savoir respectivement Le château arc-en-ciel de Mario et Pays Western.

Mario et ses amis se retrouvent sur un immense archipel dans ce nouvel opus de la série Mario Party. Découvrez cinq nouveaux plateaux : prenez les escalators dans les Galeries arc-en-ciel, tâchez de rester sur la piste dans le Circuit déjanté, ou encore préparez-vous au chaos causé par le volcan de l'Île Goomba pour ne citer que quelques exemples. Deux plateaux issus de la série Mario Party font également leur retour. De plus, plus de 110 mini-jeux, soit la plus grande sélection à ce jour dans la série Mario Party, seront disponibles. Découvrez des défis pleins d'actions, des épreuves de vitesse, des batailles de matière grise ainsi que des mini-jeux qui feront appel aux commandes par mouvements. Et ce n'est pas tout, jusqu'à 20 adversaires peuvent s'affronter en ligne dans le mode Koopathlon ! Le plus grand Mario Party à ce jour va bientôt faire son arrivée avec Super Mario Party Jamboree.

Super Mario Party Jamboree est attendu le jeudi 17 octobre sur Switch.