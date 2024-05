The Boys : la saison 4 se montre dans une bande-annonce calme mais sanglante

The Boys est une série qui a su convaincre rapidement. Et pour cause, le ton est mature, les scènes sont marquantes et sanglantes, et les sujets abordés accrochent. Après 3 saisons explosives, Amazon Prime Video va diffuser une quatrième très prochainement. En attendant, la firme partage une bande-annonce mettant en avant nos héros.

A quoi s’attendre concrètement ? Eh bien voici un petit résumé :

Le monde est au bord du gouffre. Victoria Neuman est proche du Bureau ovale et sous la coupe de Homelander qui assoit son pouvoir. Butcher, qui n'a plus que quelques mois à vivre, a perdu le fils de Becca et son poste de chef des Boys. Le reste de l'équipe en a assez de ses mensonges. Les enjeux étant plus élevés que jamais, ils devront s'unir pour sauver le monde avant qu'il ne soit trop tard.

Et c’est pour quand ? La date de sortie de la saison 4 de The Boys est fixée au 13 juin 2024.

