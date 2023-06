Ugreen : des adaptateurs USB haut de gamme en promotion !

Afin de nous simplifier la vie, des marques pensent et développent toujours de meilleurs produits. Ugreen s'est ainsi fait une place dans ce créneau et sa gamme de produits, plus variée que d'autres, s'étoffe semaine après semaine.

Vous trouverez chez ce constructeur une large sélection de hubs, adaptateurs et chargeurs compatibles avec tous vos matériels tels que les MacBook, PC portable sous Linux ou Windows, Microsoft Surface et bien plus encore. Fini les chargeurs et câbles qui traînent de partout, Ugreen a pensé à tout.

Commençons cette sélection par le chargeur Ugreen Nexode 140 W USB C Wall Charger. Ce chargeur multiport 3 en 1 possède deux ports USB-C et un port USB-A qui prennent en charge le chargement simultané de deux ordinateurs portables et d'un téléphone à la vitesse nécessaire pour un utilisateur multi tâche. Cet appareil compact vous assure un rangement optimal et ne nécessite qu'une prise secteur pour charger une multitude d'équipements.

Ce chargeur Ugreen Nexode 140 W USB C Wall Charger est proposé à 49,90 € au lieu de 78,89 € soit 36 % de réduction sur le site officiel Ugreen. La livraison est gratuite et prévue sous 72 heures minimum.

Continuons avec le boîtier SSD NVMe M.2 Ugreen. Cet adaptateur vous permet de connecter un disque au format M.2 en USB-C à votre ordinateur ou tout autre appareil comportant un port Type-C. Simple d'utilisation, vous n'avez qu'à insérer votre SSD NVMe à l'intérieur et verrouiller le boîtier. Utile lorsqu'il faut stocker des données et les glisser dans sa poche.

Ce boîtier SSD NVMe M.2 Ugreen est proposé au prix de 19,99 € au lieu de 29,99 € soit 33 % de remise immédiate. La livraison est prévue sous 3 à 7 jours, sans surcoût.

Enchaînons avec le chargeur de bureau Ugreen 4 ports. Ce hub de rechargement est conçu pour l'alimentation et le rechargement de vos appareils multimédias. Il est doté de 3 ports USB-C, dont 2 affichant une puissance maximale de 100 W, ainsi qu'un port en USB classique.

Ce chargeur de bureau Ugreen 4 ports est commercialisé à 49,90 € au lieu de 99,99 € soit 50 % de ristourne. Vous serez livrés en 3 à 7 jours pour pas un rond de plus.

De nombreuses autres promotions sont à découvrir sur le site officiel d'Ugreen.