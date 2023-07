UGREEN Prime Day : des hubs USB et adaptateurs USB et type C en promotion !

Afin de nous simplifier la vie, certaines marques œuvrent. UGREEN en fait partie et n'est pas en reste, car cette dernière nous propose une multitude de hubs, adaptateurs et chargeurs. Que vous ayez un Mac, un PC portable sous Windows ou même Linux, il y en aura pour tous les goûts. Et pour fêter le Amazon Prime Day, vous pourrez obtenir de grosses baisses de prix mais uniquement les 11 et 12 juillet 2023.

Commençons par le chargeur secteur UGREEN Nexode 65 W. Ce chargeur est doté de 3 ports dont 2 en USB-C. Il charge vos différents appareils jusqu'à un total de 65 W. Il est compatible avec tous les principaux smartphones type iPhone 14/13/12, Samsung Galaxy S23 Ultra, Apple MacBook Pro, Apple MacBook Air, Steam Deck et bien d'autres.

Ce chargeur secteur UGREEN Nexode 65 W est vendu 34,99 € au lieu de 48,99 € soit 29% de réduction chez Amazon avec un coupon à activer sur le site. La livraison est gratuite, pour le lendemain.





Continuons avec le hub USB-C 4 ports UGREEN. Cet adaptateur se place sur le côté de votre Apple MacBook ou Microsoft Surface, par exemple, pour vous offrir la possibilité de connecter vos appareils en USB 3.0. Grâce à ses 4 ports USB, vous pourrez étendre les possibilités de vos différents matériels et même utiliser un connecteur en type-C pour en ressortir.

Ce hub USB-C 4 ports UGREEN est proposé à 11,89 € au lieu de 16,99 € soit 30% de remise immédiate chez Amazon (coupon). La livraison est offerte pour le lendemain.





Enchainons avec le boitier SSD NVMe M.2 UGREEN. Cet adaptateur vous permet de connecter un disque au format M.2 en USB-C à votre ordinateur. Simple d'utilisation, vous n'avez qu'à glisser votre disque flash à l'intérieur et verrouiller le boitier. Utile lorsque l'on doit stocker de la data avec la possibilité de l'extraire rapidement.

Ce boitier SSD NVMe M.2 UGREEN est commercialisé 23,89 € au lieu de 30 € soit 20% de ristourne sur Amazon (coupon). La livraison est gratuite sous 24 heures.

Signalons que de nombreux autres produits UGREEN sont également en promotion à savoir :

Toutes ces offres sont disponibles sur sur la boutique UGREEN chez Amazon.