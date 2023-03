Promotions chez Ugreen : des hubs USB-C 6 et 7 en 1 et une baie NAS 5 disques

La marque Ugreen est bien connue des amateurs avec de nombreux produits de qualité, qu'il s'agisse de chargeurs, hubs, adaptateurs ou encore de baies informatiques. Alors, quand certains de ces derniers sont en promotion, il n'y a pas à hésiter !

Commençons cette sélection avec le hub Ugreen USB-C 6-en-1 qui est une véritable multiprise USB équipée de 6 ports. Nous y trouvons ainsi 3 ports USB 3.0, 1 port HDMI, 1 port pour carte SD et enfin 1 port micro-SD. Signalons que toutes ces connexions peuvent être utilisées simultanément sur tout appareil équipé d'un port de sortie Type-C.

Sur le site officiel de Ugreen, vous trouverez le hub Ugreen USB-C 6-en-1 au petit prix de 22,99 € au lieu de 29,99 € (-23 %) avec la livraison gratuite en quelques jours.

Poursuivons avec le hub Ugreen USB-C 7-en-1 qui, comme son nom l'indique, propose pour sa part 7 ports à savoir 2 ports USB 3.0, 1 port HDMI 4K 60 Hz, 1 port Ethernet 1 Gbps, 1 port micro-SD, 1 port pour carte SD et enfin 1 prise de charge d'une puissance de 100 W. Là aussi, toutes les connexions peuvent être utilisées simultanément sur tout appareil équipé d' un port de sortie Type-C.

Vous trouverez le hub Ugreen USB-C 7-en-1 au prix réduit de 34,99 € au lieu de 57,99 € (-40 %) avec la livraison gratuite sous 3 jours.

Terminons enfin cette sélection avec la baie Ugreen 5 ports pour disque dur qui est un boîtier permettant d'insérer jusqu'à 5 disques durs au format 3,5", mais vous pourrez également y insérer des disques au format 2,5". La baie gère les principaux types de RAID, à savoir 0, 1 ,3, 5 et 10, ainsi que les modes Clone, Large et PM. Elle permet des débits élevés via ses connectiques USB 3.1 Type-C et Thunderbolt.

Vous trouverez sur le site d'Ugreen la baie 5 ports pour disque dur à seulement 199,99 € au lieu de 299,99 € (-33 %) avec toujours la livraison gratuite sous 3 jours.