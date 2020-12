PureVPN permet de regarder Netflix US et autres à moins de 1 euro par mois pour les fêtes de Noël

Pendant les fêtes de fin d'année, PureVPN propose jusqu'à 91 % de réduction sur son offre d'abonnement 5 ans. Une énorme baisse de prix qui amène le coût d’un tel service à seulement 1,02 € par mois soit 62 € pour les 5 années, mais avec notre code promo exclusif codepromo10 apportant -10 %, le prix final passera à seulement 54,90 € soit 0,91 € par mois !

Rappelons qu’un VPN est un réseau privé virtuel, et qu’il vous offre une excellente protection lorsque vous utilisez Internet quel que soit l’appareil que vous utilisez. En effet, le VPN va jouer le rôle d’intermédiaire, permettant de cacher vos informations auprès des sites que vous visitez, mais également des personnes mal intentionnées qui voudraient observer votre activité. PureVPN permet d’utiliser son service de VPN sur un maximum de 10 appareils en simultané, de quoi couvrir l’ensemble de vos produits connectés. Avec plus de 6 500 serveurs répartis à travers le monde dans 140 pays, les services de PureVPN sont largement reconnus et vous offrent l’embarras du choix pour vous connecter de manière fluide partout dans le monde.

Utiliser un VPN ne permet pas seulement de se protéger, vous pourrez également contourner certaines restrictions locales ou géographiques. Il est ainsi possible de se connecter à un serveur localisé aux USA pour accéder à des services inaccessibles en France, par exemple les sites de streaming type Netflix et ainsi de disposer du catalogue US avec votre abonnement français, idéal pour accéder aux séries non disponibles.

Le VPN est également utile pour les gamers qui souhaitent bénéficier des avant-premières et des bêtas souvent réservés aux joueurs américains ou japonais. De plus, vous dissimulez vos informations personnelles et protégez vos données.

Vous pourrez également profiter de certaines remises commerciales uniquement destinées aux personnes d’une zone géographique déterminée par exemple. Disposer d'un accès à un VPN est également intéressant lorsque l'on se connecte à des réseaux Wi-Fi publics : le recours au VPN limite ainsi les risques de piratage et d'interception de vos données.

Signalons enfin que, uniquement pour les lecteurs de GAMERGEN.COM, un code promo supplémentaire est disponible apportant -10 % quand vous commandez chez PureVPN avec le code codepromo10, portant le prix final à 54,90 € soit 0,91 € par mois !

Pour les fêtes de Noël, profitez de l'offre exceptionnelle de PureVPN !