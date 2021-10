Xbox Live Games with Gold : les jeux offerts de novembre 2021 dévoilés

Il aura fallu attendre le dernier jour ouvré du mois en France pour connaître le programme des Xbox Live Games with Gold du mois suivant. Microsoft vient d'officialiser l'identité des 4 jeux qui seront proposés aux abonnés en novembre 2021, encore une fois très variés. Sur Xbox One, nous retrouverons le jeu coopératif amusant Moving Out du 1er au 30 novembre, puis le jeu de stratégie en side scrolling Kingdom Two Crowns du 16 novembre au 15 décembre. Tandis que sur Xbox 360, nous aurons droit au jeu de plateformes rétro Rocket Knight du 1er au 15 et à l'apprécié LEGO Batman 2 DC Super Heroes du 16 au 30.

Les productions sont détaillées ci-dessous.

Moving Out En tant que nouveau Professionnel d’Emménagement Tout-terrain, vous effectuerez des déménagements aux quatre coins de la ville de Packmore. Smooth Moves n’est pas une grande entreprise de déménagement, mais aucune tâche n’est trop dangereuse ou trop étrange pour cette équipe de fonceurs. Déménagez dans des banlieues paisibles, des fermes frénétiques, des maisons hantées, en réalité virtuelle et sur des terres lointaines ! Développez votre entreprise, recrutez des personnages hauts en couleur et sauvez votre ville du péril mobilier ! Jouez en solo ou jusqu’à 4 dans ce simulateur de déménagement au moteur physique plutôt singulier… Kingdom Two Crowns Kingdom Two Crowns est un jeu de micro-stratégie à déroulement latéral, à la splendide esthétique moderne de type pixel art. Jouez le rôle d’un monarque chevauchant son fier destrier et recrutez de nouveaux sujets, développez votre royaume et protégez-le contre les créatures cupides désireuses de s’emparer de votre trésor et de votre couronne. Explorez les nombreux environnements proposés pour découvrir de nouvelles montures et des secrets cachés dans les profondeurs. Rocket Knight Notre opossum favori rentre chez lui après 15 ans d’absence et retrouve le royaume de Zephyrus dans un piteux état. Utilisez votre intelligence et votre fidèle Rocket Pack pour affronter et vaincre l’armée des loups qui menace les habitants. LEGO Batman 2 DC Super Heroes Enfilez votre cape et votre cagoule : Batman et Robin s’allient à Superman, Wonder Woman, Green Lantern et d’autres super-héros de l’univers DC Comics pour sauver Gotham City des griffes du Joker et de Lex Luthor.

Vous pouvez comme toujours vous abonner au Xbox Live Games with Gold et a bien davantage de services via le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.