Xbox : Microsoft met des piles dans ses manettes à cause d'un partenariat avec Duracell

NinjaNawak Wrote: NeilsHorrors Wrote: NinjaNawak Wrote: Du Microsoft pur jus.

Et le pire c'est que quand ils disent que c'est pour laisser le choix aux joueurs, ben y en a qui les croient.



Bin oui les joueurs ont totalement le choix en fait, tu veux des piles tu mets des piles, tu veux plutôt une batterie bin tu mets une batterie, c'est l'avantage d'avoir un dispositif amovible.

On te dit pas que les différentes solutions sont gratuites, ou que cela cache en fait un partenariat, ça reste un discours commercial comme très souvent pour tout et n'importe quoi mais au final on a la choix c'est objectivement un fait, donc si pour toi c'est pas le cas je veux bien que tu m'expliques en quoi



crazymehdi Wrote: offrir la batterie en plus des piles aurait été trop beau



T'appelles ça avoir le choix quand tu dois malgré tout racheter du matos (piles rechargeables, chargeur, batterie amovible...) pour terminer de payer ta manette?

Moi j'appelle ça pigeonner pour rester poli.

Bin oui en fait, tu peux le prendre dans tous les sens on te laisse le choix, exemple simple la DS4 ou la Switch Pro Controller, batterie non amovible,si ta batterie est défaillante, ta manette l'est aussi et ça finit soit en manette dead soit en full filaire souvent (pratique quand on te vend une manette sans fil ;D ).D'ailleurs dans le cas de la DS4 c'est ultra frustrant parce que l'autonomie de la manette est déplorable et pour le coup t'as pas le choix d'une solution qui pourrait mieux convenir.Comme je l'ai dit les vrais raisons derrière ont forcément un but commercial mais bon celui qui n'a pas compris que la quasi totalité des choix portés sur un produit ont ce but fait preuve de mauvaise foi, en tant que purs consommateurs on s'en fiche de ça donc le lien avec les "sponsos xbox" voilà quoi.ps. Petite précision parce qu'à chaque fois que je suis amené à en parler on y vient constamment (pourquoi je ne sais pas) mais faut pas y voir un discours pro ou anti je ne sais quoi, bref.