PREVIEW Assassin’s Creed Nexus VR : une expérience excitante et marquante !

Dans la peau d’un Assassin !





Assassin’s Creed est une licence qui a su évoluer avec le temps et les plateformes. Ubisoft ne délaisse pas les joueurs appréciant la VR et proposera une production exclusive aux Meta Quest, Assassin’s Creed Nexus VR, à venir le 16 novembre prochain. Nous avons eu la chance de tester quelques grosses minutes cette nouvelle aventure, il est temps de vous en parler dans cette preview du jour.

Les sensations sont jouissives.

Nous mettons le casque sur notre visage, l’image s’affiche, et il faut dire que nous sommes immergés instantanément dans cet univers. Alors certes, visuellement parlant, ne vous attendez pas à voir un jeu digne d’une PS5 et son PSVR 2, mais sincèrement, nous avons trouvé les graphismes plus que plaisants. Les proportions sont bonnes, les textures sont nettes, le champ de profondeur est top, en d’autres termes, pour du Meta Quest, nous avons adoré. Par contre, l’équipe ne s’est clairement pas embêté avec les PNJ en proposant encore et toujours les mêmes personnages dans les rues. C’est assez perturbant au début de voir toujours la même tête… Des clones, des clones et encore des clones. Cependant, au bout de quelques minutes, le joueur s’y fait. Les animations aussi manquent un brin de peps, mais globalement, c’est super propre à la mirette.

Vomir ou ne pas vomir, telle est la question… Eh bien sachez que le jeu offre énormément de protection contre le mal au cœur, un peu trop à notre goût. Nous avons du vignetage, de la téléportation, du glissage (du classique en somme), mais Ubisoft a ajouté de nouvelles fonctions de déplacement où il est possible, par exemple, de grimper facilement à la corde sans retourner l’estomac, avec de courtes téléportations. C’est assez étrange, surprenant, et pas du tout naturel. De notre côté, comme nous sommes habitués à la réalité virtuelle, nous avons désactivé toutes les protections. Alors ? Eh bien nous n’avons pas été malade, mais nous avons tout de même eu quelques petites sensations inconfortables. Et pour cause, il y a tellement de choses à faire (surtout pendant les phases de parcours) que le cerveau peut avoir du mal à suivre. Il faudra donc un petit temps d’adaptation pour certains ; au pire des cas et comme dit précédemment, vous avez divers paramètres qui s’adaptent à vous pour ne pas vomir.

Bref, le gameplay est bien pensé. Durant les combats, nous pouvons contrer en bougeant les mains (et donc notre arme), anticiper les offensives adversaires, attaquer, etc. Le tout répond bien et c’est assez dynamique. Le seul problème, c’est que l’IA n’est pas folichonne et peut manquer de réactivité, certains soldats attendent même leur tour avant d’en découdre ; pas la première fois que nous voyons ça dans un Assassin’s Creed. En outre, il est possible d’approcher un ennemi discrètement ou l’éliminer en un seul coup avec nos lames cachées dans les manches. Nous pouvons aussi le distraire, en détournant son attention en jetant un objet dans les environs, pour le mettre à terre. Ne tournons pas autour du pot, ces moments sont prenants, les sensations sont jouissives. Et le Saut de la foi dans tout cela ? Même chose, c’est amusant de se prendre pour un « Assassin » en sautant d’un toit.

Nos premières impressions : Vivement !



Cela fait longtemps que nous n’avons pas été hypé par un jeu en réalité virtuelle. Oui, Assassin’s Creed Nexus VR a su nous donner quelques frissons de plaisir. Les sensations sont tellement excellentes que nous avons eu du mal à lâcher les pads. Sincèrement, le titre peut même être une nouvelle vitrine pour faire vendre des casques. C’est beau et vraiment fun à prendre en mains. Reste à savoir si le jeu sera agréable à jouer sur la durée. Pour certains, il faudra certainement faire des sessions de quelques minutes pour respirer. En attendant, nous avons hâte de retourner égorger quelques soldats avec nos lames dissimulées ! Pour finir, si vous souhaitez avoir plus de détails sur notre expérience, nous vous invitons à visionner le replay de notre live, disponible ci-dessus.

