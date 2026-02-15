Apple Vision Pro : YouTube App arrive enfin sur le casque avec un bonus pour la noivelle version M5

Deux ans après le lancement du casque Apple Vision Pro, YouTube publie enfin une application officielle optimisée pour visionOS. Cette version native comble une lacune importante dans la bibliothèque d’applications du Vision Pro et propose une navigation adaptée à l’environnement spatial du casque.

Depuis sa sortie en février 2024, l’Apple Vision Pro permettait d’accéder à YouTube uniquement via le navigateur Safari. Cette solution fonctionnelle permettait de lire des vidéos, mais elle restait limitée par l’interface et l’ergonomie, qui n’étaient pas pensées pour l’usage immersif d’un casque de réalité mixte. La disponibilité d’une application native modifie cette expérience en offrant une interface mieux intégrée au système d’exploitation du casque.

L’application YouTube pour visionOS est accessible gratuitement sur l’App Store destiné au Vision Pro. Elle exploite les mécanismes de contrôle propres à Apple Vision Pro, avec la navigation par le regard, les gestes de la main et la gestion des fenêtres dans l’espace virtuel. La plateforme donne accès à l’ensemble des formats YouTube, y compris les vidéos standard, les YouTube Shorts et les contenus immersifs en 180° ou 360°.

L’un des apports de cette version native est l’intégration complète du compte Google. Les utilisateurs peuvent se connecter pour retrouver leurs abonnements, leurs listes de lecture, leur historique et leurs recommandations personnalisées, ce que l’accès via navigateur ne permettait pas de manière fluide. Pour les abonnés YouTube Premium, l’application propose également la possibilité de télécharger des vidéos pour un visionnage hors ligne directement depuis l’interface visionOS.

La lecture de contenus en haute résolution est prise en charge, mais avec des différences selon les configurations matérielles du casque. Les Vision Pro équipés de la puce M5 permettent de lire des vidéos jusqu’en 8K, tandis que les modèles originaux avec puce M2 sont limités à la 4K. Cette distinction met en évidence l’impact de la puissance de traitement sur la qualité de lecture disponible pour les utilisateurs.

La publication de YouTube sur visionOS clôt une période où des solutions tierces avaient tenté de répondre à la demande. Des applications non officielles avaient été lancées pour offrir un accès à YouTube sur Vision Pro, mais elles n’avaient pas permis de remplacer une interface native. La version officielle représente ainsi la première application YouTube pensée spécifiquement pour le casque d’Apple.

Pour les utilisateurs du Vision Pro, l’arrivée de YouTube en natif simplifie l’accès à l’une des plateformes de vidéos les plus utilisées au monde. Elle renforce également l’attrait du casque pour la consommation de contenus multimédias, en offrant une expérience plus cohérente que celle proposée via le navigateur. Cette évolution intervient à un moment où les usages multimédias et immersifs deviennent un critère de choix déterminant dans l’adoption des casques de réalité mixte.