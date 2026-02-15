Meta maintient le Quest 4 dans sa stratégie VR, le CTO clarifie la feuille de route

Le futur casque VR de Meta n’aurait pas disparu des radars. Lors d’un échange récent, Andrew Bosworth, directeur technique de Meta, a laissé entendre que la prochaine génération de la gamme Quest reste bien inscrite dans la feuille de route du groupe. Cette déclaration suggère que le Quest 4 n’a pas été annulé malgré les ajustements stratégiques observés ces derniers mois.





Interrogé sur les projets matériels en cours, Bosworth a évoqué « deux appareils » présents dans la roadmap qui suscitent un réel enthousiasme en interne. Sans citer explicitement le Meta Quest 4, la formulation employée a été interprétée comme une confirmation indirecte de son maintien. L’emploi du présent indique que le projet est toujours actif au sein des équipes Reality Labs.

Ces propos interviennent dans un contexte particulier. Plusieurs fuites récentes ont évoqué un recentrage temporaire vers un casque plus léger et orienté productivité pour 2026, parfois décrit comme un modèle à architecture déportée. Ce repositionnement stratégique ne signifierait donc pas l’abandon d’un casque plus traditionnel orienté gaming.

La gamme Quest constitue aujourd’hui le cœur de l’offre VR grand public de Meta. Après le Meta Quest 3 et le Meta Quest 3S, une quatrième génération représenterait une évolution logique en matière de performances, d’affichage et d’efficacité énergétique. Le maintien du Quest 4 dans la roadmap confirme que la VR immersive reste un pilier de la stratégie hardware du groupe.

Pour les développeurs comme pour les utilisateurs, ce signal est important. L’écosystème VR repose sur la visibilité à moyen terme des plateformes matérielles. En affirmant travailler sur de nouveaux casques, Meta cherche à rassurer sur la continuité et la stabilité de son environnement technologique.

La question du calendrier reste toutefois ouverte. Si certains projets pourraient être priorisés à court terme, le Quest 4 pourrait s’inscrire dans une fenêtre de lancement ultérieure. Une chose semble néanmoins acquise, la marque Quest n’a pas vocation à disparaître.