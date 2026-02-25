Apple Glasses 2027 : l’IA au bout du nez, le futur après l’Apple Vision Pro ?

Après avoir posé les bases de l’informatique spatiale avec l’Apple Vision Pro, Apple préparerait déjà une nouvelle étape de sa stratégie matérielle. D’après des informations relayées par UploadVR, elles-mêmes issues de rapports de Bloomberg, la firme de Cupertino viserait un lancement de ses premières lunettes connectées au début de l’année 2027, avec une production de masse qui pourrait démarrer fin 2026. Ce calendrier placerait 2027 comme une année charnière dans l’évolution des wearables chez Apple.





Contrairement à ce que certains imaginaient, il ne serait pas question d’un Vision Pro miniaturisé. Ce premier modèle ferait l’impasse sur un affichage de réalité augmentée projeté dans le champ de vision. L’objectif serait ailleurs. Apple privilégierait un format de lunettes classiques, plus légères et plus discrètes, pensées pour un usage quotidien prolongé. La stratégie consisterait à améliorer l’expérience du réel plutôt qu’à superposer un univers virtuel.

Le cœur du dispositif reposerait sur l’intégration de deux caméras dans la monture. La première servirait à capturer photos et vidéos en mains libres. La seconde serait dédiée à la vision par ordinateur, chargée d’analyser l’environnement en temps réel. Identification d’objets, lecture et traduction de textes, contextualisation d’un lieu ou d’une information, l’ensemble s’inscrirait dans une logique d’assistance visuelle permanente. Ces lunettes ne montreraient pas le monde autrement, elles chercheraient à le comprendre pour l’utilisateur.

Pour alimenter ce système sans compromettre l’autonomie, Apple miserait sur une puce personnalisée dérivée de celles utilisées dans l’Apple Watch. Ce choix traduirait une volonté d’optimiser la consommation énergétique tout en conservant une capacité suffisante pour les traitements liés à l’intelligence artificielle. L’interaction passerait principalement par la voix, avec microphones et haut-parleurs intégrés, et une forte dépendance à l’iPhone pour les calculs les plus exigeants. L’écosystème existant jouerait un rôle central dans l’équilibre technique du produit.

Ce positionnement marque une différence nette avec les casques de réalité mixte. Là où le Vision Pro explore l’immersion et l’informatique spatiale, ces lunettes connectées adopteraient une approche plus pragmatique et plus discrète. L’enjeu ne serait pas de proposer une démonstration technologique spectaculaire, mais d’introduire progressivement l’assistance visuelle et contextuelle dans le quotidien. Il s’agirait d’un premier pas vers une normalisation des lunettes intelligentes avant, peut-être, une future génération intégrant un véritable affichage en réalité augmentée.

Rien n’est encore officiel et le calendrier pourrait évoluer. Toutefois, si la production débute bien fin 2026, Apple disposerait d’une fenêtre stratégique pour installer son approche des lunettes intelligentes avant une montée en puissance de la concurrence. 2027 pourrait alors marquer le début d’une nouvelle phase, centrée sur l’intelligence artificielle embarquée plutôt que sur l’immersion visuelle.