CINEMA : Beyond: Two Souls bientôt adapté en série grâce à Elliot Page

En 2013, Quantic Dream sortait Beyond: Two Souls, un jeu narratif réalisé par David Cage et mettant en scène Elliot Page et Willem Dafoe. L'histoire, non linéaire, s'articule autour de Jodie Holmes, une femme disposant de pouvoirs surnaturels. 12 ans après, le titre refait parler de lui.

Comme le dévoile Deadline, Beyond: Two Souls va être adapté en série et c'est Pageboy Productions qui a récupéré les droits. La société a été fondée par Elliot Page, qui a déjà produit Close to You. La série n'en est qu'au début de sa conception, mais elle devrait reprendre la narration non linéaire du jeu vidéo. Elliot Page déclare :

Le tournage du jeu a été l’une des expériences d’acteur les plus difficiles et les plus enrichissantes de ma carrière. La richesse narrative et la profondeur émotionnelle de l’histoire nous offrent une base fantastique. Nous voulons créer une vision unique des personnages et de leurs parcours qui trouve un écho auprès des fans et des nouveaux venus.

David Cage, réalisateur du jeu Beyond: Two Souls, rajoute :

Nous sommes absolument ravis de collaborer à nouveau avec Elliot Page sur ce projet. J’ai été époustouflé par sa performance d’acteur dans le jeu, et je ne pouvais penser à personne d’autre pour raconter cette histoire avec la même passion sur un autre support. Beyond: Two Souls est un jeu très spécial pour des millions de joueurs à travers le monde qui ont été émus par l’histoire de Jodie et Aiden, et leur parcours dans la vie et au-delà. Je sais qu’Elliot a tout le talent et l’instinct pour en faire quelque chose de vraiment unique à la télévision.

Pour l'instant, il faut se contenter de ça, les fans devront patienter pour découvrir le casting, rien ne dit qu'Elliot Page et Willem Dafoe rempileront pour incarner Jodie Holmes et Nathan Dawkins. D'ici là, vous pouvez acheter Beyond: Two Souls à partir de 4,02 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.

