Beyond: Two Souls, la page Steam apparaît, ainsi qu'une démo

Les jeux disponibles exclusivement sur l'Epic Games Store le sont rarement indéfiniment, et prochainement, ce sont les titres de Quantic Dream, ou du moins Beyond: Two Souls, qui devraient débarquer sur Steam. Le jeu avait été aperçu dans la base de données de la plateforme de Valve il y a quelques semaines, et aujourd'hui, c'est carrément la page Steam qui fait son apparition.

Il n'y a malheureusement rien de très croustillant à se mettre sous la dent, aucune date de sortie n'est affichée, Beyond: Two Souls est attendu « prochainement » sur cette nouvelle plateforme. Cependant, comme sur l'Epic Games Store, une démo est disponible et elle est à télécharger dès maintenant, un bon moyen de voir si le titre de Quantic Dream vous intéresse et s'il tourne correctement sur votre ordinateur.

Les informations concernant Beyond: Two Souls pourraient venir très vite, Quantic Dream tiendra en effet un live sur Twitch ce soir, à partir de 20h00, en compagnie des développeurs. Le studio français profitera peut-être de l'occasion pour clarifier l'arrivée de son, ou ses jeux, sur Steam. Pour rappel, Beyond: Two Souls est disponible sur PC en version physique, contre 19,99 €.